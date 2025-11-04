大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ連覇を果たしたが、今オフも積極的な補強を見せる可能性がある。MLBサラリーキャップ制度が存在しない以上、ドジャースの資金力と積極性は群を抜いている。米メディア『ファン・サイデッド』のザカリー・ロットマン記者が言及した。

ドジャースが今オフに獲得する可能性のある選手は4人あげられており、まずはサンディエゴ・パドレスのロベルト・スアレス投手が候補となっている。スアレスはナ・リーグ屈指のクローザーで、今季はリーグ最多のセーブ40を挙げ、2年連続でセーブ76を記録した。

2人目はトロント・ブルージェイズのボー・ビシェット内野手だ。ビシェットは今季、怪我を抱えながらもレギュラーシーズンで安定した打撃を見せ、過去5年で4度も175本以上の安打を記録している。

3人目はニューヨーク・メッツのエドウィン・ディアス投手だ。今季はセーブ28、防御率1.63という圧巻の数字を記録したディアスは、4月以降の50試合では防御率0点台と圧巻の投球内容を見せた。

今オフ最大のターゲットとなるのが、シカゴ・カブスのカイル・タッカー外野手だ。タッカーはMVP級の働きを見せており、高額契約が予想されるが、資金力を持つドジャースなら十分獲得可能だ。

注目が集まるフリーエージェント（FA）市場についてロットマン氏は「今オフのFA市場に山本由伸投手や大谷級の選手が現れる可能性は低いものの、ドジャースはこれら4選手を獲得することで王朝をさらに強化できるだろう」と言及した。

