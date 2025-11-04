「相性が良い」村上宗隆、ドジャースよりも最適な移籍先とは！？　米メデ…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズに所属する25歳の村上宗隆内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。米メディア『ESPN』は、最も興味深いフリーエージェント（FA）13名のうちの一人として選出し、2つの移籍先候補を挙げた。

村上は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

シーズン中にはニューヨーク・メッツのデビッド・スターンズ編集本部長が視察に訪れており、早い段階からMLB球団に注目されている。

そんな中、同メディアは、最適な移籍先としてシアトル・マリナーズを挙げた。

その理由としては「エウヘニオ・スアレスの後任としてコルト・エマーソンの起用を検討しているが、彼を1年間トリプルAで育成し、2027年に遊撃へ回すという選択肢もある。

その場合、村上は三塁を任せることができ、またはジョシュ・ネイラーのバックアップとして一塁を守ることも可能だ。

マリナーズは三振が多くても長打力のある打者を好む傾向にあり、村上のタイプとは相性が良い」との見解を示している。

もう一つの候補としては、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が在籍するロサンゼルス・ドジャースを指名し「より大きな視点で見ると、ドジャースは2025シーズンにおいてポジションプレーヤー陣の平均年齢が高く、主力11人の中で30歳未満はアンディ・パヘスだけだった。

チームは若返りを図る必要があり、村上はカイル・タッカーよりも若く、しかも獲得コストも安いという魅力がある」と伝えている。

