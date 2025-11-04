ブラジルサッカー連盟（CBF）は3日、今月の国際親善試合に臨む同国代表メンバーを発表した。

FIFAワールドカップ26南米予選で苦戦を強いられたものの、5月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督のもとで23大会連続23回目の本大会出場を決めたブラジル代表。アジアに遠征した先月は韓国代表を5－0で粉砕したものの、日本代表には2点リードから大逆転を許し、14回目の対戦で歴史的初白星を献上した。今月はともにFIFAワールドカップ26出場国であるセネガル代表、チュニジア代表と対戦する。

アフリカの強豪との2連戦に向けて、アンチェロッティ監督はカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）やヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）ら主力を順当に選出。先月招集外だったマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）やファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）、ジョアン・ペドロ（チェルシー／イングランド）らが復帰を果たした。

一方、負傷中のハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）やアリソン（リヴァプール／イングランド）は招集外となっている。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）

エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）

ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

▼DF

アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）

ダニーロ（フラメンゴ）

エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）

ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

ルシアーノ・ジュバ（バイーア）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）

パウロ・エンリケ（ヴァスコ・ダ・ガマ）

ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

▼MF

アンドレイ・サントス（チェルシー／イングランド）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）

ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）

▼FW

エステヴァン（チェルシー／イングランド）

ジョアン・ペドロ（チェルシー／イングランド）

ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ロドリゴ（レアル・マドリード／イングランド）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

ヴィトール・ロッキ（パルメイラス）