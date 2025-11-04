ブラジルサッカー連盟（CBF）は3日、今月の国際親善試合に臨む同国代表メンバーを発表した。
FIFAワールドカップ26南米予選で苦戦を強いられたものの、5月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督のもとで23大会連続23回目の本大会出場を決めたブラジル代表。アジアに遠征した先月は韓国代表を5－0で粉砕したものの、日本代表には2点リードから大逆転を許し、14回目の対戦で歴史的初白星を献上した。今月はともにFIFAワールドカップ26出場国であるセネガル代表、チュニジア代表と対戦する。
アフリカの強豪との2連戦に向けて、アンチェロッティ監督はカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）やヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）ら主力を順当に選出。先月招集外だったマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）やファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）、ジョアン・ペドロ（チェルシー／イングランド）らが復帰を果たした。
一方、負傷中のハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）やアリソン（リヴァプール／イングランド）は招集外となっている。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
▼DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）
ダニーロ（フラメンゴ）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ルシアーノ・ジュバ（バイーア）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
パウロ・エンリケ（ヴァスコ・ダ・ガマ）
ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）
▼MF
アンドレイ・サントス（チェルシー／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
▼FW
エステヴァン（チェルシー／イングランド）
ジョアン・ペドロ（チェルシー／イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリード／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
ヴィトール・ロッキ（パルメイラス）