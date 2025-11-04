大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、近年積極的な補強を行っている。今オフの移籍市場でどのような動きを見せるかも注目されているが、そのチームへの復帰を希望していると口にした元所属選手がいるという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

復帰希望を明かしたのは、2013年から2018年にかけドジャースでプレーしたヤシエル・プイグ外野手。在籍中は全ての年で2ケタ本塁打を記録した強肩強打の選手で、良くも悪くも情熱的な性格の持ち主としても知られた。

現在は無所属となっている34歳のプイグについて、同メディアは「彼はダグ・マケイン記者に対し、どこでキャリアを終えたいか話した」としつつ、「もう一度ロサンゼルスでプレーしたい。この街もファンも大好きだ。最高の場所だし、僕はここでキャリアを築いてきた。球場も大好きだし、ドジャースに関わる全てが愛おしい。素晴らしいファン、素晴らしい街…これまで多くのチームを渡り歩いてきたが、あの日々をもう一度経験したい」という本人のコメントを紹介。

続けて、「彼はかつてのハイレベルな状態への復帰は期待できないとしつつも、ドジャースで最後にもう一度プレーする機会が得られるなら、マイナー契約を結ぶことにも前向きだと語った。34歳となった今も、彼はメジャーで再びチャンスを得ることを望んでいる」と記している。

