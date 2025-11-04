美人彫り師が長袖を脱ぐと…全身タトゥーに衝撃「どこからが服?」【画像あり】

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#9が、10月31日に配信された。

「どこからが服?」と衝撃の声

番組では、SNSをきっかけに人生が激変した2人の女性に密着した。2人目は、首から下のほぼ全身にタトゥーが入った美人彫り師・てんてんさん。登場時に長袖を脱いだ姿を披露すると、スタジオからは「どこからが服?」と衝撃の声が上がった。

SNSで自身の作品をアップしたところ600万再生を記録し、問い合わせが200件と大きな反響を呼んだというてんてんさん。プライベートではタトゥーが入っているからこその“個室サウナ”での水着姿も披露した彼女だが、その人生は壮絶なものだった。

彫り師の道へ進んだきっかけ

てんてんさんは、育ての親である祖母が自殺し、「30歳までに死のうと思ってて」と生きる意味を見失った過去を告白。自身の体にタトゥーを彫ることで生きる活力を見出した彼女の最初のタトゥーは、「割り箸に安全ピンや針をくくりつけて墨汁で刺していく」という衝撃的なもの。

現在は「乳輪のところまで入っている」というほどにタトゥーを重ねた彼女は、ある日タトゥースタジオの店長に「ちょっと彫ってみろ」と言われたことをきっかけに彫り師の道へ。「私が彫ることによって、相手に生きる活力だったり、生きる希望になってほしい」と語る彼女の生き様に、スタジオは深く感銘を受けた。

