大阪府の南部・南河内(みなみかわち)地域に位置する大阪狭山市(おおさかさやまし)は、大阪市中心部への良好なアクセスと、自然豊かで穏やかな雰囲気が魅力的なまち。「狭山池まつり」など、年間を通してさまざまなイベントが行われているのも特徴です。

今回は、多彩な催しが魅力のイベント「大阪狭山市 産業まつり」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

ワクワク大抽選会も! 「大阪狭山市 産業まつり」について

大阪狭山市 産業まつり

・開催日時：令和7年11月22日(土)9：30～15：00

・開催場所：大阪狭山市立野球場

・アクセス：大阪狭山市循環バス「総合体育館バス停」すぐ

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

大阪狭山市内の農業および商工業の各業種間の交流を促進するとともに、地産地消の促進を目指すイベント「大阪狭山市 産業まつり」。

地元農産物の販売は、毎年朝から大人気! 特産品、工業製品などの展示・即売や、キッチンカー・屋台などでグルメが楽しめるゾーンもあります。

そのほか、子どもたちや大阪狭山市特命大使が出演するパフォーマンスステージ、はたらく車の展示や白バイに乗れる体験など、内容も盛りだくさん! 豪華賞品が当たる抽選も実施されるのだそう。

朝からたくさんの参加者で賑わう「大阪狭山市 産業まつり」は、子どもから大人まで楽しめるイベントです。

自治体からのメッセージ

特命大使や子どもたちのパフォーマンス、白バイに乗れる体験、展示・販売・飲食ブースなど、家族で楽しめるコンテンツが盛りだくさん。いつ来ても楽しめる充実のイベントで、秋の大阪狭山市を満喫してください。

大阪狭山市のふるさと納税返礼品について

大阪狭山市のコーヒー店「さやま珈琲」で自家焙煎した豆、ドリップバッグのセットを紹介します、どちらも3カ月以内に登録された新着の返礼品です。

さやまブレンドセットC(豆)

・提供事業者：さやま珈琲

・内容量：ドリップバッグ10g×2袋、珈琲豆200g×1袋、100g×1袋

・寄附金額：1万円

自家焙煎したフレッシュな豆とドリップバッグのセットです。ドリップバッグ付きなので、手軽に自慢のコーヒーを味わえるのが魅力!

さやまブレンド(中挽き) 400g

・提供事業者：さやま珈琲

・内容量：200g×2袋

・寄附金額：1万1,000円

苦味と酸味のバランスがとれた味わいが特徴の、飲みやすさを重視した「さやまブレンド」です。ゆったりとしたコーヒータイムにピッタリ!

今回は大阪府大阪狭山市のイベント「大阪狭山市 産業まつり」と、新着の返礼品を紹介しました。地元農産物、特産品の販売をはじめ、地域のグルメを味わえるキッチンカー・屋台などのグルメブース、大阪狭山市特命大使が出演するパフォーマンスステージ、はたらく車の展示や白バイに乗れる体験など、バラエティに富んだ催しを楽しめるイベントです。豪華賞品が当たるドキドキワクワクな抽選も! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者