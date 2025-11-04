リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督は、ブラジル代表Gkアリソン、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク、オランダ代表DFジェレミー・フリンポンの3名がチャンピオンズリーグ（CL）のレアル・マドリード戦を欠場すると明らかにした。3日、クラブ公式サイトが伝えている。

アリソンは、9月30日に行われたCLリーグフェーズ第2節のガラタサライ戦で負傷交代して以降、欠場が続いている。また、イサクとフリンポンもCLリーグフェーズ第3節のフランクフルト戦を最後にピッチから遠ざかっている。

スロット監督は、CLのレアル・マドリード戦を控えた会見で「3人とも明日の試合には出場できない」と明言。その上で「ジェレミー（・フリンポン）とアリソンは日曜日（マンチェスター・シティ戦）も出場できない」と、フリンポンとアリソンの2名は週末の大一番も欠場すると説明した。

また、イサクに関しては「アレックス（イサクの愛称）は様子を見なければならない。日曜日に先発することはまず不可能だが、メンバー入りする可能性はある」とコメント。「彼はまだ全体練習に参加できていない。今後も経過を見守る必要がある」と、マンチェスター・シティ戦のメンバーに入るかどうかは不透明だと語った。

リヴァプールは11月4日にCLリーグフェーズ第4節でホーム『アンフィールド』にレアル・マドリードを迎え入れ、11月9日のプレミアリーグ第11節ではアウェイでのマンチェスター・シティ戦に臨む。

【ハイライト動画】リヴァプールがリーグ戦連敗を4でストップ! vsアストン・ヴィラ