「一定の需要はある」菅野智之、来季もメジャー残留か！？　オリオールズ…

ボルティモア・オリオールズに所属する36歳の菅野智之投手は、今オフにはフリーエージェント（FA）になる見通しだが、現時点で去就不透明だ。米メディア『キャンデンチャット』は、同球団に残留するよりも、他球団と契約を結ぶ可能性の方が高いと報じている。

菅野は昨オフ、読売ジャイアンツからオリオールズへ移った。

メジャーリーグ初挑戦のルーキーシーズンでありながら、30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマーク。

好不調の波はあったものの、ア・リーグ東地区の最下位に沈んだチームの中で一際目立つ活躍を見せていた。

今後の展開について、同メディアは「クオリファイングオファーを受け取るほどの成績ではないとしても、後方ローテーションを支える存在として一定の需要はある。

本人もMLB残留を希望しており、複数球団が候補に挙がるだろう。

オリオールズが再契約に動くかどうかは不透明だ。

同球団は彼の長所と限界を最も理解している。

四球を抑え、投球術に優れるが、強打者をねじ伏せるほどの球威はない。

防御率4.64はモートンやギブソンよりはマシだったが、xERA（予測防御率）6.05は懸念材料だ。

とはいえ、層の厚みを考えれば彼のような存在を完全に切り捨てる理由もない。

彼は来季、別のチームで挑戦する可能性が高いが、もし春季キャンプが近づいても契約が決まらなければ、ボルチモアが再び声をかけることもあり得る」と、予想している。

