レアル・マドリードに所属するシャビ・アロンソ監督が、チャンピオンズリーグ（CL）のリヴァプール戦に向けて意気込みなどを語った。3日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。

レアル・マドリードは、4日に行われるCLリーグフェーズ第4節で敵地『アンフィールド』に乗り込み、リヴァプールと対戦する。現役時代にリヴァプールでプレーし、2004－05シーズンのCL制覇にも貢献したX・アロンソ監督は、『アンフィールド』でも試合について「こんなに愛された場所に戻ってこれるのは、いつだって素晴らしい」と語った。

そして、リヴァプールとの対戦について「心に留めておくべきことがある。チャンスが訪れ、相手の弱点を見つけたとき、それが得点のチャンスだ。強豪クラブは開幕戦から勝ち点を積み重ねている。我々もすべての得点が重要だと考えている。状況は常に変化する。可能な限り上位に食い込めるよう努めなければならない」と、数少ない得点のチャンスを大事にしなければならないとした。

そして、昨季までリヴァプールでプレーしていたイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルドについて「彼は大丈夫だ。先日（バレンシア戦）は試合の状況で出場できなかったが、明日は出場できる。我々には彼が持つ素晴らしいクオリティが必要だ。彼が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、サポートしていかなければならない」と、リヴァプール戦には出場できる見込みだと述べ、A・アーノルドが古巣のリヴァプールと対戦することについて次のように語った。

「正直に言うと、このこと（古巣のリヴァプールと対戦すること）について彼と話し合ったことはない。彼には彼の思いがあるし、彼なりのやり方で楽しむべきだろう。彼はリヴァプールで生まれ育った。私は、彼がユースのアカデミーから私たちのトレーニングに参加したときのことを今でも覚えているよ」

