MAZZEL「Only You」MV公開、8⼈の感情こもった演技とダンスで楽曲の世界観を表現

BMSG所属8⼈組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、11⽉26⽇（⽔）に4thシングル『Only You』を発売する。それに伴い、表題曲「Only You」が11⽉3⽇（⽉）に先⾏配信された。

同楽曲は、好きな⼈との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の⼼情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最⼤級に儚くも美しいメロディーが⽿に残るミディアムバラードとなっており、メンバーのNAOYAがW主演を務める⽇本テレビ10⽉期ドラマ「セラピーゲーム」のエンディングテーマに起⽤されている。

また、「Only You」のMusic Videoが公開された。Music Videoではメンバー8⼈の感情のこもった演技とダンスで儚くも美しい楽曲のもつ世界観を表現。その世界観を最⼤限に表現するため、振付にはNOPPO(s**t kingz)を起⽤。恋愛という共通のテーマに対して、8者8様の表現で向き合う姿はバラバラの個性・価値観をもつMAZZELならではのラブソング表現の形となっている。また、ドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマでもあることから、NAOYAとW主演を務める冨⽥侑暉（⿓宮城）も出演。ドラマの世界観とMAZZELの世界観との交わりを楽しめる内容になっている。

■メンバーコメント

〈SEITO〉

「Only You」がついにリリースされました。

自分が夢を目指すきっかけにもなった憧れのAAAさんの楽曲のリリックがサンプリングされていたり、MVでもとあるシーンがオマージュされています。

実際にAAAさんが撮影されていた場所でも撮影することができて、何度も映像で観ていたあの場所に自分たちが立っている瞬間は、AAAさんから特別な想いを受け取った感覚で胸が熱くなりました。

リスペクトを込めながら、誰かを想う切なさや儚さをMAZZELらしく表現し、一瞬一瞬を大切にした作品となっています。

いろんな仕掛けがあるので、ぜひ何度も観ていただけると嬉しいです。

〈NAOYA〉

「Only You」は僕がW主演を務めさせていただいているドラマ「セラピーゲーム」のエンディングテーマソングとなっていて、日髙さんが原作を全て読み制作してくださった楽曲です。

いろいろな過去やトラウマを抱えながら、愛する人と出会い、愛によって過去の自分を肯定できるというセラピーゲームの世界観もしっかり感じられる楽曲となっております。

特に、「もう誰にも笑わせない "好き"の形全部」という歌詞が、周りの目やいろんな偏見がいまだにあるなかで、2人だけの愛の形を必死に守ろうとしているのだろうなとすごく刺さりました。

大きな愛を持っているMAZZEL8人が歌うことにすごく意味があると思うし、この曲を今の時代に歌えて本当に嬉しいです！

いろいろな愛の形を肯定してくれるラブソングとなっているので、みなさんもぜひ共感していただけたら嬉しいです。

たくさんの方に届きますように。

■SKY-HIステートメント

いつかMAZZELでやりたいと思っていたものが作れたと思っています。

音楽史で語られることが少ないように感じる2010年代J-POPであり、美しいラブソングであり、2025年にMAZZELがやる意味があるもの、そして"自分だからこそ作れるもの"にもなったと思います。

このような思考のきっかけになったドラマ制作チームや原作に関わる全ての方、そして自分の人生、足跡にも感謝しています。

世の中の全ての愛の形に寄り添えますように。

＜リリース情報＞

MAZZEL

4thシングル『Only You』

発売日：2025年11月26日（水）

MAZZEL Official Web Site https://www.universal-music.co.jp/mazzel/