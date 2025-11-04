FIFA U－17ワールドカップカタール2025のグループB第1節が3日に行われ、U－17日本代表はU－17モロッコ代表と対戦した。

今大会は出場国が24チームから48チームに大幅にされ、カタールで開催される。48カ国は4チームずつの合計12グループに分かれ、各組上位2チームと各組3位のうち成績上位の8チームが決勝トーナメントに進出する。

U－17日本代表は、今年4月に開催されたAFC U－17アジアカップサウジアラビア2025でグループリーグを突破し、準々決勝に進出したことで今大会の出場権を獲得。グループBに組み込まれ、モロッコ、ニューカレドニア、ポルトガルと対戦する。

初戦はA代表と同じ3－4－2－1のシステムでモロッコ戦に臨んだ。立ち上がりはモロッコがペースを握り、強烈なミドルシュートを放たれるもGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が片手でセーブ。その後もゴール前に迫られるが、DF陣も体を張った守備で対応する。一方の日本は20分、吉田湊海（鹿島アントラーズユース）がペナルティエリア内に侵入を図り、モロッコに脅威を与えると、時間の経過とともにボールを保持する時間を増やし始める。

前半アディショナルタイムにはCKに吉田がヘディングで合わせたが、モロッコGKに阻まれ、スコアレスで試合を折り返す。後半に入り、日本がサイド攻撃を中心に攻めると、57分に瀬口大翔（ヴィッセル神戸U－18）が均衡を崩す先制点を挙げる。右足でカーブのかかった芸術的なシュートを放ちネットを揺らした。

前半は苦しんだものの、後半は日本が優勢に試合を進め、後半アディショナルタイムに平島大悟（鹿島アントラーズユース）がダメ押しとなるゴールを記録。そのまま試合は2－0で終了し、日本が白星スタートを切った。

次戦は6日に行われ、ニューカレドニアと対戦する。

【スコア】

U－17日本代表 2－0 U－17モロッコ代表

【得点者】

1－0 57分 瀬口大翔（U－17日本代表/ヴィッセル神戸U－18）

2－0 90分＋8分 平島大悟（U－17日本代表/鹿島アントラーズユース）