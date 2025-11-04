国際プロサッカー選手会（FIFPro）は3日、2025年の男子ワールドイレブンを発表した。

世界のプロサッカー選手による投票のみで決まる「FIFPro男子ワールドイレブン」。2万人を超える男子サッカー選手が、年間最優秀チームに投票している。今回の最終候補者は、2024年7月15日から2025年8月3日までに少なくとも30試合以上の公式戦に出場した選手が対象となっており、各ポジションで最も多くの票を獲得した11人の選手がワールドイレブンに選出された。

先月26日には最終候補26名が発表されていたが、今月3日に最終的な11名が決定。なお、GKから1名、DF、MF、FWから3名ずつが選出され、残る1枠は10名以外で得票数の多いフィールドプレーヤーに割り当てられる仕組みとなっている。

2024－25シーズンにクラブ史上初のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）優勝を達成したパリ・サンジェルマン（PSG）からは最多の5名が選出された。GKジャンルイジ・ドンナルンマ（昨季終了時PSG所属/現マンチェスター・シティ）、サイドを制圧したモロッコ代表DFアクラフ・ハキミとポルトガル代表DFヌーノ・メンデス、チームの心臓として活躍したポルトガル代表MFヴィティーニャ、そして2025年バロンドール受賞者のフランス代表FWウスマン・デンベレが名を連ねた。

スペインからはバルセロナとレアル・マドリードからそれぞれ2選手が選出され、スペイン代表MFペドリ、同FWラミン・ヤマル、イングランド代表MFジュード・べリンガム、フランス代表FWキリアン・エンバぺもリスト入りを果たした。

イングランドのプレミアリーグからはリヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクとチェルシーのイングランド代表MFコール・パーマーが選ばれている。

2025年のFIFPro男子ワールドイレブンに輝いた11名は下記の通り。

※カッコ内は（国籍／所属クラブ）

■GK

ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ／イタリア）

■DF

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／オランダ）

アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

■MF

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／イングランド）

コール・パーマー（チェルシー／イングランド）

ペドリ（バルセロナ／スペイン）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

■FW

ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン／フランス）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／フランス）

ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン）