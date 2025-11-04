フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信中のドラマ『女優めし』が、地上波フジテレビで11日から放送される(毎週火曜24:45～ ※関東ローカル)。

堀未央奈

このドラマは、藤川よつ葉原作、うえののの漫画の同名コミックを映像化した作品。主人公である和泉撫子は“最後の大和撫子”と称される国民的女優。才色兼備な一面とは裏腹に、大衆的なお店に訪れ、至福の一食(ひととき)を過ごす、お忍びグルメストーリーだ。

主人公撫子を演じるのは、2021年3月に約8年間活動した乃木坂46を卒業し、現在は女優として映画やドラマなど様々な作品に出演する堀未央奈。毎話登場する美味しそうなグルメの数々と、女優としての役柄衣装や味の妄想を表現するかわいらしいコスプレなど、撫子の様々な衣装も見どころとなっている。

堀未央奈 コメント

「私は食べることが大好きなので、作品の中でも実在する美味しいご飯屋さんに行き、たくさん食べました。

番組を見ながらこのお店に行ってみたいなとか、同じ食べ方をしてみたいなとかを思いながら見て頂けると嬉しいです。

出てくる人たちも、キャラクターや温かさもご飯と同様癒されるので、１日の終わりやゆったりと過ごしたい時に見て頂けたら嬉しいです」

第1食「国民的女優と秘密の食卓」ストーリー

“最後の大和撫子”と称され、今日本で最も愛されている女優・和泉撫子／いずみなでしこ(堀未央奈)。誰もが知るスターでありながら、気さくで周囲への気遣いも忘れない撫子は、スタッフやマネージャーの小野(小方蒼介)からも慕われている。ドラマの撮影を終えた撫子と小野は会食へと向かうが、最高級のステーキを前にした撫子の様子がおかしい。その帰り、心配する小野をよそに一人車を降り撫子が向かった先は、仕事終わりのビジネスマンや常連客が集まるもつ煮込み専門店だった。国民的女優・和泉撫子の誰も知らない至福の一食“ひととき”が始まる…。

【編集部MEMO】

2025年の目標を「グルメドラマに出たい」と掲げていた堀未央奈。オファーを聞いた時は「薬局にいたんですけど、“絶対やりたいです!”と言いました。目薬コーナーの前で大声で言いました(笑)」と、周囲が静かな場所で喜びをあらわにしたという。

(C)藤川よつ葉・うえののの／集英社 フジテレビ