大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）で激しい戦いを繰り広げた。そのブルージェイズに所属するボー・ビシェット内野手を今オフ引き抜く可能性が浮上しているという。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

ビシェットは139試合、打率.311、18本塁打、94打点といった好成績をマークしていた中、9月初旬の試合中に左膝を故障。ポストシーズンに入っても離脱が続いていたが、WSから復帰し好守でドジャースを苦しめている。

同メディアは「ブルージェイズがビシェットとの契約延長交渉に動くのか、それとも人気選手である彼は2026年を別のチームで迎えることになるのか、注目が集まるところだ。いずれにせよ、彼を欲しがる球団は数多く存在するだろう」と言及。

その上で、特に有力視される移籍先候補3チームの一つにドジャースを挙げ、「金持ちはますます金持ちになることに抵抗がない。そう考えれば、ドジャースがビシェットのような一流フリーエージェント（FA）に大金を投じる可能性は否定できない。もし獲得した場合、彼を二塁に置いてムーキー・ベッツ内野手を遊撃に残すのか、それとも二人の守備位置を入れ替えるのか興味深いところだ。あるいは別の選択肢として、マックス・マンシー内野手の球団オプションを行使せず、ビシェットを三塁起用する可能性もある」と記している。

