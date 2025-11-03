プロ野球ドラフト会議が、10月23日に開催。今年は計116人（支配下73人・育成43人）が指名を受けた。一方で、現代では数少ないケースとなっているが、ドラフト指名を受けながら入団拒否を選択した選手もいた。ここでは、ドラフト指名を拒否し、プロ入りしなかった選手を取り上げる。

山口裕次郎（やまぐちゆうじろう）

[caption id="attachment_238397" align="aligncenter" width="530"] 履正社高の山口裕次郎（写真：産経新聞社）[/caption]

高校時代にドラフト指名を受け、入団拒否を選んだ山口裕次郎。熟慮の末の決断だった。

履正社高では、1年秋からベンチ入り。東京ヤクルトスワローズでプレーした寺島成輝と切磋琢磨し、高校最後の夏は甲子園に出場した。

しかし、聖地では常総学院高戦で打ち込まれ、鮮烈な印象を残せなかった。

その後、プロ志望届を提出した山口。2016年ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから6位指名を受けたが、下位指名だったこともあり、JR東日本入りを決断した。

社会人からのプロ入りを目指したものの、140キロ台後半を誇った速球の球速が低下するなど、苦しみ続けた。

6年間プレーを続けた後に勇退し、社業専念を決意した。

佐藤雄偉知（さとうゆういち）

[caption id="attachment_238396" align="aligncenter" width="530"] 東海大相模高の佐藤雄偉知（写真：産経新聞社）[/caption]

東海大相模高では「140キロカルテット」の一員として、当時から注目されていた佐藤雄偉知。育成入団を拒否した1人だ。

東海大相模高では、2年夏の神奈川県大会で5回参考記録ながら、ノーヒットノーランを達成。下級生時から活躍を見せていた。

しかし、3年夏は思うようなピッチングができず、チームは夏の甲子園を制したものの、登板機会がなかった。

その後、プロ志望届を提出し、中日ドラゴンズが2014年ドラフト育成ドラフト1位指名。しかし、育成指名だったことで、Honda鈴鹿への入社を選択した。

社会人野球の舞台では、けがや病気に悩まされた。本来の実力を披露できないまま、5年間の社会人野球生活にピリオドを打った。

石井章夫（いしいあきお）

社会人日本代表の指揮官も務めた石井章夫も、ドラフト指名を拒否した1人だ。

石井は、桐蔭学園高から慶応大に進学。捕手として大学選手権にも出場し、特に強肩を活かした守備面が高く評価されていた。

その後、1986年のドラフト会議で、横浜大洋ホエールズ（現・DeNA）から2位指名を受けた。

しかし、高い評価を受けたものの、プロ入りではなく社会人野球・東京ガスへの入社を選んだ。

東京ガスでも、正捕手として長らく活躍。12年に渡ってプレーし、東京ガスのコーチ・監督も歴任した。

また、2017年からは社会人日本代表の監督に就任。2023年まで指揮をとり、指導者としてのキャリアを積んだ。

諏訪部貴大（すわべたかお）

[caption id="attachment_238395" align="aligncenter" width="530"] Hondaの諏訪部貴大（写真：産経新聞社）[/caption]

Hondaで活躍した諏訪部貴大も、入団拒否を選んだ1人である。

中越高時代には、本格派右腕として注目されていた諏訪部。ただ、目立った成績は残せず、社会人野球のHondaに進んだ。

入社3年目から頭角を現し、同年の都市対抗野球に出場。準々決勝・東芝戦では好投を見せて勝利投手になった。

同年の活躍が評価され、複数球団からドラフト候補としてリストアップ。

迎えた2009年ドラフト会議では、中日ドラゴンズから6位指名を受けた諏訪部。しかし、下位指名だったこともあり、入団拒否を決断した。

その後、右肘の靭帯を痛めたことが影響し、登板機会が減少。2012年に勇退が発表され、社業に専念することとなった。

開田博勝（ひらきだひろかつ）

即戦力として期待されていた開田博勝。入団拒否の背景には、「契約金ゼロ枠」があった。

柳川高では、甲子園で6打席連続ヒットを記録。夏の甲子園ベスト8を経験し、法政大に進学した。その後、三菱重工長崎に入社すると、キャプテンとしてチームを牽引した。

都市対抗野球で準優勝を成し遂げ、オリックス・ブルーウェーブ（現：バファローズ）が2000年ドラフト5位で指名。

しかしオリックスは、同年から契約金なしで入団し、一軍登録の日数によってインセンティブが発生する「契約金ゼロ枠」の制度をスタート。この条件を知り、最終的に入団を拒否した。

翌年以降も社会人野球で一定の成績を収めた開田。2008年まで現役としてプレーした。

高見泰範（たかみやすのり）

バルセロナ五輪で日本代表の主将を任された高見泰範も、ドラフト指名を拒否した経験のある1人だ。

高見は、羽島北高から愛知工業大に進学。リーグ戦通算打率3割超えと、非凡なバッティングセンスを発揮していた。

迎えた1985年ドラフト会議では、阪急ブレーブス（現：オリックス）から5位指名。ただ、下位指名だったこともあり、社会人野球・東芝でのプレーを選んだ。

東芝時代も、主力選手として都市対抗野球など全国の舞台で活躍。かつて開催されていたIBAFインターコンチネンタルカップ、さらにはバルセロナ五輪など、日本代表でのプレーも経験した。

その後、コーチ兼任の期間を経て、2001年から2006年まで東芝の監督を歴任した。

【了】