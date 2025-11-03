大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ第7戦でトロント・ブルージェイズを下し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。これまで采配に批判のあったデーブ・ロバーツ監督には、賞賛と感謝の声が集まるようになった。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジョーダン・キャンプベル記者が言及した。

今季、右翼手から遊撃手へのコンバートが話題を呼んだムーキー・ベッツ内野手。33歳のベテランには守備負担の増加による打撃低下が懸念されたが、ロバーツ監督は一貫して信頼を寄せていた。

今季の打撃成績こそ不本意に終わったが、遊撃手として1年間戦い抜いたベッツは、守備面での高い評価とワールドシリーズ優勝という形で答えを示した。

特にワールドシリーズでは不振に陥っていたが、第6戦では貴重な適時打を放つなど、主力としての存在感を放っていた。

ドジャースを2連覇に導いたロバーツ監督について、キャンプベル氏は「ロバーツ監督は、どのレバーを引けばよいかを1つや2つ知っているのだろう。チームの2年連続の優勝に永遠の感謝を捧げるドジャースファンは、レギュラーシーズン中に不満を口にしたことを謝るしかない」と言及した。

【関連記事】

【了】