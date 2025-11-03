「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に開催。今年は計116人（支配下73人・育成43人）がドラフト指名を受け、プロ入りの夢を叶えた。その一方で、ドラフト有力候補と目されながらも、名前が呼ばれなかった逸材も多くいる。ここでは、指名漏れとなった投手を紹介する。

中野大虎（なかのだいと）

[caption id="attachment_237500" align="aligncenter" width="530"] 大阪桐蔭高の中野大虎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：2007年6月18日

・経歴：大阪桐蔭高

大阪桐蔭高で二枚看板の一角を担った中野大虎。150キロに迫るストレートに加え、スライダーやフォークなど多彩な変化球を操る本格派右腕として注目を集めたが、今年のドラフトでは指名漏れを味わった。

大阪桐蔭高では、1年秋から公式戦に登板。2年春に甲子園デビューを果たすと、同夏の甲子園では完封勝利を挙げた。

新チームとなった同秋からは主将に就任。3年夏の大阪府大会では背番号「1」を背負い、3試合に登板した。だが、決勝敗退となり、最後の夏は甲子園出場を逃した。

それでも、実績を高く評価されて高校日本代表に選出。国際大会では3試合（7回2/3）を投げ、12奪三振、防御率0.00と抜群の安定感を発揮した。

支配下指名を目指し、プロ志望届を提出したが、名前が呼ばれないままドラフト会議が終了。一方、ともに二枚看板を担った森陽樹はオリックス・バファローズから2位指名を受けた。

明暗が分かれる結果となったが、次のステージでの活躍が期待される。

【関連記事】

【了】