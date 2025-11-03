未所属が続いている元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド・チェンバレンは、現在アーセナルのU-21チームで練習を行っているようだ。3日、イギリス『スカイスポーツ』が報じている。

32歳のチェンバレンは、サウサンプトンの下部組織出身で2011年夏にアーセナルに完全移籍。当時チームを率いていたアーセン・ヴェンゲル監督の下ではウイングやセントラルMFなどでプレーした。2017年夏にはリヴァプールに活躍の場を移すと、負傷に悩まされながらも146試合の出場で18ゴール14アシストを記録。プレミアリーグ優勝やUEFAチャンピオンズリーグ（CL）制覇を経験した。

2023年夏には契約満了に伴いトルコのベシクタシュへ移籍。在籍2シーズンでは50試合出場で5ゴール1アシストにとどまり、本領を発揮するには至らず、2025年夏に退団。この夏に移籍先を見つけることはできず、未所属の状態が続いている。

そんなチェンバレンだが、現在はコンディションを維持するために古巣アーセナルのU-21チームでトレーニングを行っている模様。『スカイスポーツ』によると、選手本人はイングランドに留まることを希望していることから、イングランド以外のチームから高額オファーが届いたものの、それらを断ったと報じている。