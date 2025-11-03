Mrs. GREEN APPLE大森元貴「もう世界で一番好きな言葉！」新曲MV『GOOD DAY』撮影裏話を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月27日（月）の放送では、9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」について、リスナーから届いた感想メッセージを紹介しました。――9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」が、大森も出演するキリンビールの新ブランド「キリングッドエール」のCMソングに起用されています。「キリングッドエール」の“ブランドリーダー”として、同CMに出演する大森のほか、綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが就任しています。また、「GOOD DAY」のMV（ミュージックビデオ）には、ミセスのメンバーのほか、大森と「キリングッドエール」のCMで共演したブランドリーダーの綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんも出演して話題になりました。新曲「GOOD DAY」で私が一番印象に残ったのは……歌詞もメロディもそうですが、一番はMV（ミュージックビデオ）です！ コンセプトアートで大体の予想はついていたと思っていたのですが、突然、ミセス先生たちが3D（のアバター）になったり、豪華キャストの意外な人たちが出てきたりと、奇想天外でおもしろく、楽しく、自然と笑顔になるMVでした。そこで、ミセス先生たちに質問があります！ MV撮影で一番おもしろかった出来事、心に残った出来事はなんですか？（14歳）大森：おお〜！ これはでも、やっぱり……冒頭の雲からジャンプするシーンは、3人で「せーの」でジャンプする、っていう撮り方をしましたけども、意外と3人で密になって、密着してジャンプするって非常に難しくて！若井：そうなんですよ！大森：私は若井さんに蹴られましてね〜（笑）！若井：蹴っちまいましたね〜、僕ね〜！大森・藤澤： “蹴っちまいました”（笑）？若井：ガチで「いたっ！」てなったもんね（笑）。大森：なんかすごい難しい蹴りを、太ももに食らいまして（笑）。若井：僕がすごい特殊な形でジャンプしたからさ。大森：なんか、ずっと若井は特殊な形なんだよね！ もっとナチュラルかと思いきや、ちょっとテクニカルなジャンプをしてて。若井：ジャンプするとき、元貴にすごい寄っちゃって！ で、ぶつかっちゃって。ミュージックビデオでも、結構、僕と元貴の距離が近いじゃん？ あれがね！ 功を奏して！大森：（笑）。でもさ、もうほぼ蹴られているシーンが使われてるんじゃないかな、と思うぐらいだよね！若井：だよね？大森：毎回蹴られていた気がするけどなぁ……。若井：そうだったっけ？ そんな蹴ってた（笑）？@mga_band_official 🚀🌏 ° ┄───────╮ ⁡ 𝑮𝑶𝑶𝑫 𝑫𝑨𝒀 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝑩𝒆𝒉𝒊𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝑺𝒄𝒆𝒏𝒆𝒔 ⁡ ╰───────┄ °＊♪🌼 ⁡ #MrsGREENAPPLE #GOODDAY #グッドデイ #ミセスGOODDAY ♬ GOOD DAY - Mrs. GREEN APPLE若井：ここ楽しかった！ 結構ジャンプしたよね、何回も！藤澤：ジャンプしたね〜、いっぱい！大森：俺、1人でもジャンプするシーンがあって。めっちゃ大変だったんだよね！（カメラの）“テスト本番”っていうのがあって。テストとしてやるんだけど、カメラも回っていて本番も兼ねているよ、っていうのが……。若井：“よかったら使うよ”、っていうね！大森：“よかったら使うよ”っていう言葉が、僕は世界で一番好きなんですけど（笑）！若井：わかるよ（笑）。大森：“テスト本番”っていう言葉が、もう世界で一番好きな言葉！若井：なんか、ちょっと気が楽にできるし！大森：結局、テストがいいんですよ！ こういうものっていうのは！若井：間違えても「テストだからね」って言えるしね！ っていう心構えができるし！大森：そういう言葉大好きなの！ お芝居の現場でも好きだし、テレビの歌唱の収録のときも“テスト本番”っていう言葉が一番好きなんですけど。で、「GOOD DAY」のMVも「テスト本番でいきまーす！」って言って。ジャンプするところも、何回もできないじゃん？ 気を遣ってくれて。で、「テスト本番だから使われるといいな〜！」と思ってテストからちゃんとやるんだけど、5、6回ちゃんと撮り直しました（笑）。若井：テスト本番、叶わず（笑）。大森：テスト本番本番本番本番本番、みたいな！ ちゃんと“フルテン”（最大値（10））で全力で5、6回飛ぶっていう（笑）。厳しかったですね、これは！若井：たしかにいっぱい飛んだね！大森：また難しいんだよ、飛ぶのって。若井：そうなのよ！ 意識すると難しい。大森：生きていて、こんなに足を振り上げて飛ぶことってないからね（笑）。大変でしたね〜！若井： 頑張ったね！大森：本当に素敵なMVになったと思います！「GOOD DAY」はやっぱり、先ほども（メッセージをくれた生徒（リスナーが）「自然と笑顔になる」っていうふうに言ってくれていましたけど……それを究極目指して作った楽曲とミュージックビデオですから！ 本当に何よりというか、嬉しいなと思っております！ たくさん聴いてください！藤澤：楽しんでください！大森：フェーズ2最後の曲ですからね！ 楽しんでください！若井：楽しんでね〜！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info