大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手は、ポストシーズンで見せた圧巻のパフォーマンスが、ドジャースファンの心を強く打っている。特にワールドシリーズ第6戦と第7戦で見せた連投は、伝説だと言われるほどの内容だった。米メディア『ドジャース・ネイション』のジェイソン・フライ記者が報じている。

山本はワールドシリーズで合計3試合に登板し、トロント・ブルージェイズとの第7戦では決着をつける11回のマウンドを託されたことに注目が集まっている。前日に100球近くを投じていたにもかかわらず、登板を志願し、デーブ・ロバーツ監督もその覚悟に信頼を置いたという。

このシリーズで山本は17回2/3を投げ、わずか失点2。強力なブルージェイズ打線相手に見せたこの投球は、まさに圧巻だった。さらに投球内容のみならず、連投をものともしない精神力と自己犠牲の姿勢が、同僚やファンの心を打ったのだ。

MLBには球速や体格で勝る投手も多く存在するが、山本の今季の投球は「度胸・技術・持久力」の総合力で際立っていたとされ、現時点で山本以上の先発投手を見つけるのは難しいと称賛の声が止まらない。

誰もが驚いた山本の連投について、ロバーツ監督は「私は彼に試合を締めくくる機会を与えたいと思った。彼は自分の投球フォームを維持できると自信を持ち、健康を損なうことはないと確信していた。3回も登板することになったにもかかわらず、彼は『大丈夫』と言った。だから私は彼を信頼し、結果的には再び素晴らしい活躍を見せてくれた」と言及した。

【関連記事】

【了】