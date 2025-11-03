「フィットするだろう」大谷翔平所属のドジャース、元所属選手の復帰が浮…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でどのような動きを見せるか注目されている。既に複数選手の名が獲得候補として挙がっているが、新たに元所属選手であるコディ・ベリンジャー外野手の名前も加わったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在30歳のベリンジャーは、メジャーデビューした2017年からこれまでにドジャース（2017-2022）、シカゴ・カブス（2023-2024）、ニューヨーク・ヤンキース（2025）でプレー。今季は152試合、打率.272、29本塁打、98打点といった数字を残している。

同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン氏によると、チームは外野陣を補強するためにベリンジャーを呼び戻す可能性があるという。彼はヤンキースとの1年間の延長契約を破棄し、今オフ再びフリーエージェント（FA）となる。ドジャースにはスター選手を呼び戻す絶好のチャンスがあり、オフシーズン中に実現する可能性は十分にある」と言及。

続けて、「彼はドジャースにフィットするだろう。というのも、今のチームで外野は決して強みとは言えないポジションだからだ。それに、チーム内部には彼を評価している人たちもいる。MVPを獲得した2019年シーズンの後は数年間打撃面で苦しんだが、その不振を克服し再び調子を取り戻している」というヘイマン氏の見解を伝えている。

