タレントの中川翔子が3日、自身のインスタグラムを更新。近況をつづり、体重の変化も明かした。

中川翔子

中川は、自身や我が子の写真などを添えて、「双子の表情とポーズがかわいすぎて 尊い愛おしい涙でる かわいすぎる 感じたことない感覚になる みなさん子どものどんな瞬間がかわいいですか？ 大きくなってもずっと全部の瞬間かわいいだろうなぁ」とコメント。

1日より双子の顔にスタンプをつけるように。「双子顔出してとたくさんメッセージいただきますが、改めて、家族と話し合って双子の安全のために、新生児期までにさせていただきました」と伝え、「絵日記にしても絵よりほんものが100000000倍かわいくて悔しいです（親バカ） アルバム感覚で、インスタアップしてます ゆるくこれからも見守っていただけたらありがたいです！情報交換できて全国に先輩とママ友ができたと思ってます！コメント本当にはげみになりますありがとうございます！」とメッセージを送った。

また、「産後一カ月でむくみはだいぶとれてマイナス20キロ（！）」と体重の変化も明かし、「三食食べてるけど本当にむくみだけでもすさまじかった 痩せたというわけではなくむくみの水分がおちた、です まだまだ復帰までに絞りたいけど母乳のために食べないと、、だからか止まっちゃった そもそもスタート時点でむちむちしとった、、」と吐露。「産後美容どうしましたか？？ 骨盤ガードルははけるようになりはいてます 帝王切開のあとの傷にテープもはってますが、綺麗になりたいよー 綺麗なママになりたい！」とつづった。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。