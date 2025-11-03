今日の運勢は？ ★11月4日（火） 12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！あなたの順位は何位…!?

2025年11月4日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月4日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？安定した周期に入っています。無理に前へ進むより、心と体を整える時間にしていくと良さそうです。小さな違和感に気づける時期でもあるので、一度呼吸を整えたり、余白をつくることで自分にとって本当に必要な方向が自然に見えてくる可能性があります。内側にある静かな力が目覚めていくような気配があります。すでにあなたの中には揺るがない奇跡の力があるのかもしれません。状況に振り回されず、自分のペースを大切にすることで自然と道がひらけていきそうです。本当に大切にしたいものが明確になっていく時期かもしれません。自分の心の輪郭を知るための流れのように感じられます。少し距離を置いたり、言葉を選ぶことで、より穏やかな関係性や理解が育つきっかけになる可能性があります。感じていた方向と少し変わった流れになる人もいるかもしれません。これは遠回りすることも必要な時間のようにも感じられます。自然と流れが戻ってくる可能性があります。小さな喜びや安心に目を向けることで、徐々に温かい流れが取り戻されていくかもしれません。今まで大切にしてきたものに、少しだけ距離を置きたくなるような気配があります。手放すというより、心がより落ち着く場所を探している感じに近いかもしれません。必要な選択や方向性が自然と浮かび上がってくる可能性があります。焦らず心の声を見守る時間が鍵になりそうです。心が軽くなるような流れの1日になりそうです。完璧な調和を求めなくても、ささやかな安心や小さな喜びは日常の中にそっと息づいているのかもしれません。人との関わりも、無理にまとめようとせず自然体で向き合うことで、心が通い合う瞬間が生まれそうです。考えを整理し、状況を客観的に見つめられるタイミングのように感じられます。感情に流されすぎず、落ち着いた視点で判断することで、物事がすっきりと整っていく可能性があります。冷静さの中にある優しさが鍵になるかもしれません。すぐに動かず一度立ち止まることで冷静かつ最適な行動が取れることがあります。急いで結論を出さなくても大丈夫で、今は「観察すること」が味方になる時期かもしれません。ゆっくり様子を見ていくことで、本当に伝えたい気持ちが自然と整理されていきそうです。見つめ直すために静かな時間が必要なようです。無理に合わせようとせず、それぞれが自分の心を整えることで、より自然な形で再び歩み寄れる可能性があります。適度な距離感が、関係をあたたかく育て直すきっかけになるかもしれません。冷静さや知性が澄んでいくような流れがあります。たとえ心の中に揺れるものがあったとしても、今は感情を押し流すよりも「本当はどう感じているか」を静かに見つめることができそうです。必要な距離や言葉を選ぶことで、自分の軸がより明確になり、すっきりとした判断につながる可能性があります。凛とした優しさが力になる時期です。すでにあるつながりの中に安心感を見つけるようです。急な変化を求めるより、今は丁寧に関係を育てることが心を落ち着かせてくれそうです。ゆっくりと、あたたかさを確かめる時間が鍵になりそうです。今はやり方や優先順位を少し見直すタイミングのようです。今は結果を急ぐより、負担になっていることや惰性で続けていることをそっと手放すことで、心が軽くなりそうです。無理を減らすと、本当に大切なものが見えやすくなるかもしれません。完璧を目指さなくなると心に余白が生まれるような流れがあります。今あるものを丁寧に扱うだけで十分だと気づけるかもしれません。形や結果よりも、自分が穏やかでいられるペースを大切にすることで、自然と安定が戻っていきそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入り。レイキヒーリングやシンギングボウルヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/