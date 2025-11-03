大韓サッカー協会（KFA）は3日、今月に行われる強化試合に臨む韓国代表のメンバーを発表した。

11月の代表ウィークにおいて、14日にボリビア代表と、18日にガーナ代表と対戦する韓国代表。気になる招集メンバーには、DFキム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）やMFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）、FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）といったいつもの顔ぶれが並んでいる。また、JリーグからはGKキム・スンギュ（FC東京／日本）と、DFキム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）が選出されており、前者は同期間中に行われる天皇杯・準決勝（16日）のFC町田ゼルビア戦を欠場することが見込まれる。

招集メンバーは以下の通り。

▼GK

キム・スンギュ（FC東京／日本）

ソン・ボムグン（全北現代モータース）

チョ・ヒョヌ（蔚山HD）

▼DF

キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）

キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）

パク・ジンソプ（全北現代モータース）

ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）

イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）

イ・テソク（オーストリア・ウィーン／オーストリア）

イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）

チョ・ユミン（シャールジャ／UAE）

▼MF

クォン・ヒョクギュ（ナント／フランス）

キム・ジンギュ（全北現代モータース）

ペク・スンホ（バーミンガム／イングランド）

ヤン・ミンヒョク（ポーツマス／イングランド）

オム・ジソン（スウォンジー／イングランド）

イェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）

ウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン／UAE）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）

イ・ドンギョン（金泉尚武）

イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）

ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）

ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

▼FW

ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）

オ・ヒョンギュ（ヘンク／ベルギー）

チョ・ギュソン（ミッティラン／デンマーク）