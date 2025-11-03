BABYMETAL、米LA・Intuit Domeで日本人グループ初の単独公演をSOLD OUTで完遂

8月に発売された最新アルバム『METAL FORTH』がビルボード・全米アルバム総合チャートで9位を獲得し、日本人グループとしては史上初となるTOP10入りを果たし、名実共にグローバルグループとして勢いを増しているBABYMETALが、現地時間11月1日（土）にアメリカ・ロサンゼルスのIntuit Domeにて単独公演を開催した。

【ライブ写真ギャラリー】BABYMETAL、ロサンゼルスの夜を焦がす！

BABYMETALは、2019年にもロサンゼルス・THE FORUMで日本人グループとして史上初のアリーナ単独公演を行っているが、今回の会場となったIntuit Domeは、NBAのクリッパーズの本拠地として、またブルーノ・マーズやリンキン・パーク、スリップノットなど名だたるアーティストが公演を行った場所でもあり、今回BABYMETALが日本人グループ史上初となる単独公演に挑んだ。

公演日の11月1日（土）は、MLBのロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ決勝戦やハロウィンシーズンだったこともあり、街中はとても賑わっていたが、BABYMETAL界隈も負けず劣らず、公演を記念して期間限定でハリウッドにオープンしたPOP-UP STOREやIntuit Domeのグッズ売場には、メタルファンからコスプレをしたファン、イヤマフを着用したKIDSを連れたファミリーなど幅広い層のファンが詰めかけ、開演前から長蛇の列ができるなど大きな盛り上がりを見せた。

SOLD OUTとなったIntuit Domeの会場内には、『METAL FORTH』のアルバムジャケットのデザインにもなっている菱形のブラックホールを形どったセンターステージが設置され、エンドステージ側にはブラックホールが浮かび上がる巨大なMETAL FORTHの空間が広がっていた。さらにはステージおよび会場全体を360度囲むようなHALOと呼ばれるリング状の巨大なLEDスクリーンが天井から吊るされており、今回のスペシャルな公演に期待が高まる。

場内が暗転し、その巨大なLEDスクリーンにストーリームービーが映し出されると、一瞬で映画の世界のような非日常感に引き込まれ、ショーがスタートした。真っ黒なブラックホールに放たれレーザービームがBABYMETALのロゴを描き出し、そのレーザーのスパークを起点として会場の座席に設置されたモブライトが一斉に発光し、「BABYMETAL DEATH」で幕を開けた。まさにビッグバンが起こったかのような演出の中でエンドステージ側の巨大なMETAL FORTHの空間にBABYMETALの姿が表れると、ゆっくりとメインステージに向けて花道を歩み出す。すでにこの時点で会場のボルテージは一気に高まり、会場全体が歓声に包まれる中、「DEATH! DEATH!」の掛け声と共に火柱が上がった。

最新アルバム『METAL FORTH』から「from me to u (feat. Poppy)」、続けてライブでもお馴染みの「Distortion (feat. Alissa White-Gluz)」ではセンターステージを取り囲むようにサークルピットが発生。メタり!! (feat. Tom Morello)では、菱形のセンターステージの四辺に沿って演奏している神バンドのメンバーがフィーチャーされ、そしてアメリカ初披露となった「My Queen (feat.Spritbox)」では、Spritboxのボーカル ・Courtney LaPlanteがサプライズゲストで登場し、初めての完全体でのパフォーマンスに大きな歓声が贈られた。さらには休むことなく「RATATATA(BABYMETAL X Electric Callboy)」、「Gimme chocolate!!」とヒットチューンを連発し一気に畳み掛け、「You guys are amazing!」とファンに感謝の言葉を残して一旦ステージを去った。

荘厳なオーケストラサウンドのBGMで空気感が変わると久しぶりに「THE ONE (English ver.)」が演奏される。BABYMETALは360度のセンターステージをゆっくりと回遊し、会場内のモブライトが一斉に発光すると、集まった全てのファンとBABYMETALが再びひとつに、THE ONEを象徴するようなメモリアルな瞬間となった。

続けて「Headbangeeeeerrrrr!!!!!!!」、「Road of Resistance」で会場を盛り上げ、大きな歓声の中でショーは幕を閉じた。全15曲をBABYMETALならではの演出と圧巻のパフォーマンスで観客を魅了し、新たな伝説が生まれた1日となった。

また、11月7日（金）にはこちらもSOLD OUTとなっている2万2千人を収容するメキシコ・ARENA CDMXでのメキシコでは初となる単独アリーナ公演を予定している。

さらには、2026年1月10日（土）・11日（日）にさいたまスーパーアリーナで、最新アルバム『METAL FORTH』のリリースを記念した集大成、そして結成15周年を記念する、日本凱旋公演の開催が予定されている。海外でも高い評価を得た最新で最強のBABYMETALを日本で体感できる貴重な機会でもあり、そして記念すべきスペシャルな内容になること間違いなしなので、ぜひお見逃しなく。

なお、今年5月に開催されたロンドン・O2アリーナ公演を完全収録したBlu-ray & DVD『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』も12月19日（金）に発売されるのであわせてチェックしてみよう。

セットリスト

1. BABYMETAL DEATH

2. from me to u (feat. Poppy)

3. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

4. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

5. メタり!! (feat. Tom Morello)

6. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)

7. Sunset Kiss (feat. Polyphia)

8. Song 3(BABYMETAL X Slaughter to Prevail)

9. KxAxWxAxIxI

10. My Queen (feat.Spritbox)

11. RATATATA(BABYMETAL X Electric Callboy)

12.Gimme chocolate!!

13. THE ONE (English ver.)

14.Headbangeeeeerrrrr!!!!!!!

15. Road of Resistance

＜ライブ情報＞

BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026

SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN

LEGEND – METAL FORTH

2026年1月10日（土）OPEN 16:00／START 17:30

2026年1月11日（日）OPEN 14:00／START 15:30

会場：さいたまスーパーアリーナ

「BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND – METAL FORTH」特設サイト

https://babymetal.com/legend-metalforth

