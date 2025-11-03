「アフリカ最高のホテル」と「3ミシュランキー」、二つの栄誉が証明した「ラ・マムーニア」の心地よいステイ

1923年に創業し、モロッコの伝統と現代的な洗練が調和した象徴的なホテルとして、現地の文化とおもてなしを世界に発信してきたモロッコ・マラケシュのラグジュアリーホテル「ラ・マムーニア（La Mamounia）」が、このたび「Condé Nast Traveller Readers Choice Awards 2025」において、”アフリカ最高のホテル” に選出された。

【画像】モロッコで2件のみの3ミシュランキーを獲得した「ラ・マムーニア」（写真4点）

今回受賞したCondé Nast Traveller Readers Choice Awards 2025」は、Condé Nast Traveller 読者による世界中の旅行者の実体験に基づき投票が行われており、実際に訪れた旅行者の評価から”アフリカNo.1 ホテル”に選出されたのである。

さらに、ミシュランガイドが新たに導入した宿泊施設の格付け制度「MICHELIN Keys（ミシュランキー）」においても、モロッコ国内で2軒のみが受賞した最高評価「3 MICHELIN Keys」を獲得。このダブル受賞により、ラ・マムーニアのおもてなしが改めて世界に評価されたと言えるだろう。

本件について、ラ・マムーニアは以下のようにコメントを発表している。

「このたび、”アフリカ No.1 ホテル”および”3 MICHELIN Keys”という二つの栄誉を同時にいただき、大変光栄に思います。世界中のゲストの皆さまの信頼と温かいご支持に心より感謝申し上げるとともに、日々ゲストの滞在を特別なものにしようと尽力するチーム全員に深い敬意を表します。この受賞は、私たちの情熱と献身、そしてマラケシュという街の魔法が生み出す特別な体験の証です」