NPBエンタープライズは3日、11月15日と16日に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」に、種市篤暉（ロッテ）、及川雅貴（阪神）、牧原大成（ソフトバンク）の出場辞退と、佐々木泰（広島）の追加招集を発表した。
種市は腰痛、及川と牧原はコンディション不良のため出場辞退となった。なお、追加招集された佐々木は10日の練習試合、15日と16日の韓国戦で合流予定となっている。
