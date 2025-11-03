【横須賀 観光スポットレポ】猿島 - フェリーで10分の別世界へ！…

日帰り旅行で行く大人の島時間

神奈川県・横須賀にある無人島「猿島（さるしま）」は、東京から電車とフェリーで約90分。都心から気軽に行ける“日帰り旅行”先として人気の観光スポットです。美しい海と苔むしたレンガトンネル、そして歴史ある要塞跡が点在する島内は、まるで異世界のような雰囲気。

この記事では、実際に訪れてわかった 猿島観光の費用・所要時間・見どころ・モデルコース・アクセスマップ を詳しく紹介します。これを読めば、初めての猿島観光も安心です！

猿島とは？その魅力と歴史

「猿島」は神奈川県横須賀市にある東京湾唯一の自然島で、全長約1.6km、徒歩で1時間ほどで一周できます。明治時代には東京湾防衛の拠点となる「要塞の島」として整備され、戦後まで一般人の立ち入りが禁止されていました。

現在は観光地として一般開放され、トンネルや砲台跡などの歴史遺構が多く残されています。自然と人工の遺構が融合した風景は「リアル・ラピュタ」とも呼ばれ、写真映えスポットとしても大人気。

猿島は、日本遺産（猿島砲台跡）としても登録されています。

猿島の名前の由来

その名の通り“猿”にまつわる由来を持つ猿島。古くは島の形が猿に似ていることから「猿島」と呼ばれたという説が有名です。また、鎌倉時代に日蓮上人が嵐で遭難し、この島に流れ着いたことから「申の島」と命名したという伝承も。神秘的でロマンのあるストーリーが、今も観光客の興味を引きつけています。

猿島観光の所要時間とモデルコース

猿島観光の所要時間は、平均2〜3時間 が目安。島を一周するだけなら約60分ですが、要塞跡や展望台をじっくり見学したり、カフェで休憩したりすると半日ほど楽しめます。

猿島観光モデルコース（約3時間）

時間内容10:00横須賀中央駅に到着。徒歩15分で三笠桟橋へ。10:30フェリーで出発（所要約10分）。海風が心地よいミニクルーズ。10:45猿島到着！まずは「要塞エリア」へ。レンガトンネルや弾薬庫を散策。11:30展望台から東京湾と富士山を眺める。写真スポット多数。12:00猿島カフェで軽食または手ぶらBBQランチ。13:00自然遊歩道を歩いて島を一周。海辺のベンチで休憩。13:45フェリーで帰港。三笠公園を散歩して終了。

このプランなら、朝出発して午後には横須賀観光やショッピングも楽しめる“日帰り旅”が叶います。

猿島観光の費用まとめ

項目料金（大人）備考往復フェリー2,000円横須賀・三笠桟橋〜猿島間（入園料込み）BBQセット約5,000円〜予約推奨軽食・カフェ1,000〜1,200円前後猿島カフェ利用時合計目安約3,000〜7,000円日帰り旅行向け費用

猿島観光の費用は、フェリー代（猿島公園入園料込み）が基本です。そのほか、ランチ代やバーベキュー利用料を含めても 1人あたり3,000〜7,000円程度 で満喫できます。

アクセス方法とフェリー情報

猿島へは、三笠桟橋 からフェリーで約10分。京急「横須賀中央駅」から徒歩約15分で桟橋に到着します。運航会社は「株式会社トライアングル」で、1時間おきに定期便が出ています。

運航時間（3月〜10月）：9:30〜17:00運航時間（11月〜2月）：9:30〜16:00

フェリーから見る横須賀港や海自艦船の姿も見どころのひとつ。観光客の多くは“船旅”そのものを楽しみにしています。

見どころ① レンガトンネルと要塞跡

島の中心部には、明治時代に造られたレンガトンネル群が残されています。これらは弾薬庫や兵舎をつなぐ通路で、赤レンガの壁と苔むした雰囲気がとてもフォトジェニック。光が差し込む瞬間に撮影すれば、まるで映画のワンシーンのような一枚に。

見どころ② 展望台からの絶景

展望台からは東京湾と横須賀港、晴れた日には富士山まで見渡せます。風を感じながら景色を眺める時間は、まさに“島時間”。デートにもおすすめの絶景ポイントです。

見どころ③ ビーチと自然遊歩道

猿島の海は透明度が高く、夏季には海水浴や釣りも楽しめます。「SARUSHIMA BBQ」では手ぶらでバーベキューも可能。島を一周できる自然遊歩道も整備されており、野鳥観察や森林浴にぴったりです。

猿島観光の基本情報

まとめ 日帰りで行く非日常の冒険旅

項目内容名称猿島（さるしま）住所〒238-0019 神奈川県横須賀市猿島1アクセス京急「横須賀中央駅」徒歩15分→三笠桟橋からフェリー約10分フェリー運航会社株式会社トライアングル（TEL：046-825-7144）フェリー往復料金大人2,000円／中学生1,750円／小学生1,000円（公園入園料込み）※横須賀市民は半額所要時間目安約2〜3時間（観光＋移動含む）駐車場三笠公園駐車場（徒歩3分）公式ページ猿島オフィシャルサイト（株式会社トライアングル）

猿島観光は、日帰りでもしっかり“旅気分”を味わえる大人のアクティビティ。海風を感じながら要塞跡を歩けば、まるで過去と現在が交差するような感覚になります。

「費用は手頃・所要時間は短め・アクセス抜群」――それでいて、写真映えも自然体験も叶う。そんな欲張りな日帰り旅行ができるのが猿島です。

次の週末は、都会の喧騒を離れて10分の無人島旅へ。非日常の静けさと冒険が、あなたを待っています。

