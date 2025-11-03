DeNAは3日、11月22日・23日の2日間に開催される新イベント『横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』、横浜スタジアム内で実施するイベントの内容決定を発表した。

11月22日は、球団 OB の齊藤明雄氏、野村弘樹氏が登場し、球団の過去から現在に至るまで幅広いテーマで語り合う。また、2024 年シーズンまで球団に在籍していた大和氏は「ハマスタバトル 〜diana Aki LAST RUN〜」に『With☆ベイスターズ』チームとして出場。音楽ライブ「BAY BLUE SHOW TIME」の DJ タイムにも登場する。「BAY BLUE SHOWTIME」でパフォーマンスするその他のゲストについては、後日発表予定。

11月 23日は、現役選手たちによるじゃんけんバトルやチームメイトの裏話を題材としたクイズバトル、「チーム牧」と「チーム度会」に分かれて実施する野球バトル（紅白戦）などを実施するほか、「横浜 DeNA ベイスターズジュニアチーム 2025」のお披露目や、2025年度に入団したルーキーたちによるパフォーマンスも行う。