今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、周りの人たちに親切にすればするほど、あなた自身もうまくいきそう。良い流れができてくると、仕事などもスムーズにおこなえるようです。ただし、意識しすぎるとぎこちなくなってしまうので、自然な流れを大切にしましょう。恋愛は、相手に対して不安に感じることがあれば、まずは深呼吸を。落ち着いて話すようにしましょう。友人からのアドバイスで、新しい健康法などが身に付きそう。五感に正直になってみると、心と体のバランスが取れてくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。