大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズと激しいワールドシリーズを繰り広げいている。ドジャースは、そのブルージェイズからボー・ビシェット内野手をフリーエージェント（FA）で獲得する可能性が浮上した。米メディア『ファン・サイデッド』のジェイク・エルマン記者が言及した。

2016年のドラフト2巡目で指名されたビシェットは、MLB屈指の遊撃手として成長。2026年に28歳を迎えるビシェットは、今オフのFA市場で大型契約を勝ち取る可能性が高く、複数の球団が関心を示している。

ブルージェイズは今季すでにウラジーミル・ゲレロJr.内野手と14年5億ドル（約750億円）という超大型契約を結んでおり、次なる契約相手がビシェットになるのか、それとも新天地でのスタートとなるのかに注目が集まっている。

そこで、ドジャースはビシェットの獲得に動く可能性がある。ビシェットを二塁で起用してムーキー・ベッツを遊撃手に据えるか、マックス・マンシー内野手のオプションを拒否して三塁にビシェットを配置する選択肢もある。

注目の集まるビシェットの動向についてエルマン氏は「金持ちはさらに金持ちになることに何の問題もない。ドジャースがビシェットのようなトップクラスのFAに巨額の資産を投じる可能性は決して否定できない」と言及した。

【関連記事】

【了】