日本サッカー協会（JFA）は3日、FIFA U－17ワールドカップカタール2025に臨むU－17日本代表のメンバー変更を発表した。
FW北原槙（FC東京U-18）がケガのため不参加に。FW小林柚希（RB大宮アルディージャU－18）が追加招集された。
U-17W杯は3日にグループステージ初戦が行われ、日本はモロッコと対戦する。6日にはニューカレドニアと、9日にはポルトガルとも対戦する。
