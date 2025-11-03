◆12月におすすめの株主優待銘柄は？

注目度の高い人気の優待銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価が上昇していく傾向にあります。好優待銘柄を先回りして購入しておくことで、値上がりが期待できるといえるでしょう。今回は、今のうちに買っておきたい12月の優待銘柄をご紹介します。

◆今のうちに買いたい12月の優待銘柄その1：サッポロホールディングス＜2501＞

【業務内容】国内外で酒類・食品飲料の製造販売、不動産事業（国内のみ）を展開

【単元株数】100株

【最低購入金額】75万5900円（2025年10月24日時点）

【権利確定日】12月末日

【優待内容】自社商品詰め合わせセット（ビール・飲料水など）

◆100株以上

【3年未満保有株主】……（1）～（3）の中から、いずれか1点

（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×4本）

（2）食品・飲料水詰め合わせセット（1000円相当）

（3）社会貢献活動への寄付（1000円相当）

【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点

（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×6本）

（2）食品・飲料水詰め合わせセット（1500円相当）

（3）社会貢献活動への寄付（1000円相当）

◆200株以上

【3年未満保有株主】……（1）～（3）の中から、いずれか1点

（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×8本）

（2）食品・飲料水詰め合わせセット（2000円相当）

（3）社会貢献活動への寄付（2000円相当）

【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点

（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×12本）

（2）食品・飲料水詰め合わせセット（3000円相当）

（3）社会貢献活動への寄付（2000円相当）

◆1000株以上

【3年未満保有株主】……（1）～（3）の中から、いずれか1点

（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×12本）

（2）食品・飲料水詰め合わせセット（3000円相当）

（3）社会貢献活動への寄付（3000円相当）

【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点

（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×20本）

（2）食品・飲料水詰め合わせセット（4500円相当）

（3）社会貢献活動への寄付（3000円相当）

上記とは別に

◆200株以上

サッポロライオンチェーンなどの優待券5枚

サッポロホールディングス＜2501＞の優待は、自社製品であるビール、食品・飲料水などの詰め合わせ、子会社でも使える割引券などもあり、魅力的な優待内容といえるでしょう。優待権利確定日に近づくほど投資家の注目を浴び、買いが入りやすい傾向といえます。

では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は、同社株を10月末に購入し、12月末の権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると、株主優待は取れませんが、売買益のパフォーマンスの大きさを確認できます。

◇検証結果

勝率：79.17％

勝ち数：19回

負け数：5回

引き分け数：1回

平均損益（円）：14,056円

平均損益（率）：7.03％

平均利益（円）：21,715円

平均利益（率）：10.86％

平均損失（円）：-12,237円

平均損失（率）：-6.12％

合計損益（円）：351,401円

合計損益（率）：175.70％

合計利益（円）：412,587円

合計利益（率）：206.30％

合計損失（円）：-61,186円

合計損失（率）：-30.59％

PF（プロフィット・ファクター）：6.743

平均保持日数：50.04日

検証結果を見てみると、勝率は79.17％、1トレード当たりの平均損益（率）は7.03％です。勝率が高く、平均損益もプラスとなっていることから、株価の値上がりが期待できる銘柄といえるでしょう。

◆今のうちに買いたい12月の優待銘柄その2：キリンホールディングス＜2503＞

【業務内容】酒類・飲料の製造販売

【単元株数】100株

【最低購入金額】22万2150円（2025年10月24日時点）

【権利確定日】12月末日

【優待内容】

①優待品

②プレミアム優待（特別な商品や割引サービスなどを抽選にて提供予定）

◆100株以上

【1年以上3年未満保有株主】……①500円相当

【3年以上保有株主】……①2000円相当＋②

◆1000株以上

【1年以上3年未満保有株主】……①1000円相当

【3年以上保有株主】……①4000円相当＋②

◆3000株以上

【3年以上保有株主】……①6000円相当＋②

※キリンホールディングスの株主優待は2024年8月に変更の発表がありました。2024年12月末日の基準日において、継続保有期間が1年以上3年未満の株主には、新制度への移行経過期間を設け、継続保有期間が3年に達するまで（最長2025年12月末日まで）、「100株以上1000株未満1000円相当」「1000株以上3000円相当」という以前の内容の優待品が提供されることになります。その他、詳しくはwebサイト等をご確認ください

キリンホールディングス＜2503＞の株主優待は、自社グループ製品（ビール・清涼飲料水など）の詰め合わせや、長期保有株主向けのプレミアム優待（グループ特別商品の抽選）などが用意されており、魅力的な優待内容といえるでしょう。優待の権利確定日が12月末であるため、その日に近づくほど投資家の注目を浴び、買いが入りやすい傾向にあります。

では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は、同社株を10月末に購入し、12月末の権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると、株主優待は取れませんが売買益のパフォーマンスの大きさを確認できます。

◇検証結果

勝率：60.00％

勝ち数：15回

負け数：10回

引き分け数：0回

平均損益（円）：2,880円

平均損益（率）：1.44％

平均利益（円）：14,276円

平均利益（率）：7.14％

平均損失（円）：-14,214円

平均損失（率）：-7.11％

合計損益（円）：72,004円

合計損益（率）：36.00％

合計利益（円）：214,145円

合計利益（率）：107.08％

合計損失（円）：-142,141円

合計損失（率）：-71.07％

PF（プロフィット・ファクター）：1.507

平均保持日数：50.04日

検証結果を見てみると、勝率は60.00％、1トレード当たりの平均損益（率）は1.44％です。勝率が高く平均損益もプラスとなっていることから、株価の値上がりが期待できる銘柄といえるでしょう。

12月は、優待権利が確定する銘柄が180銘柄近くあります。一年の中でも、3月、9月に続いて3番目に多い月です。注目度の高い人気の優待銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価が上昇していく傾向にあります。

権利確定日直前にあわてて購入すると、高値づかみして、不用意な損失をこうむる場合もあります。早いうちに好優待銘柄に先回りしておくことで、お得に優待銘柄を獲得できるでしょう。

今回の検証は、あくまでも過去の株価データを用いた検証であり、未来の結果を保証するものではありません。しかし、株の売買を行うに際して、今回のように簡単な検証することで、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか事前に把握できます。

検証を行ってから投資すれば、きっと安心感が違うことでしょう。皆さんも投資する際には一度検証してみてくださいね。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）