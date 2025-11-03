◆12月におすすめの株主優待銘柄は？
注目度の高い人気の優待銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価が上昇していく傾向にあります。好優待銘柄を先回りして購入しておくことで、値上がりが期待できるといえるでしょう。今回は、今のうちに買っておきたい12月の優待銘柄をご紹介します。
◆今のうちに買いたい12月の優待銘柄その1：サッポロホールディングス＜2501＞
【業務内容】国内外で酒類・食品飲料の製造販売、不動産事業（国内のみ）を展開
【単元株数】100株
【最低購入金額】75万5900円（2025年10月24日時点）
【権利確定日】12月末日
【優待内容】自社商品詰め合わせセット（ビール・飲料水など）
◆100株以上
【3年未満保有株主】……（1）～（3）の中から、いずれか1点
（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×4本）
（2）食品・飲料水詰め合わせセット（1000円相当）
（3）社会貢献活動への寄付（1000円相当）
【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点
（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×6本）
（2）食品・飲料水詰め合わせセット（1500円相当）
（3）社会貢献活動への寄付（1000円相当）
◆200株以上
【3年未満保有株主】……（1）～（3）の中から、いずれか1点
（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×8本）
（2）食品・飲料水詰め合わせセット（2000円相当）
（3）社会貢献活動への寄付（2000円相当）
【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点
（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×12本）
（2）食品・飲料水詰め合わせセット（3000円相当）
（3）社会貢献活動への寄付（2000円相当）
◆1000株以上
【3年未満保有株主】……（1）～（3）の中から、いずれか1点
（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×12本）
（2）食品・飲料水詰め合わせセット（3000円相当）
（3）社会貢献活動への寄付（3000円相当）
【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点
（1）ビール詰め合わせセット（350ml缶×20本）
（2）食品・飲料水詰め合わせセット（4500円相当）
（3）社会貢献活動への寄付（3000円相当）
上記とは別に
◆200株以上
サッポロライオンチェーンなどの優待券5枚
サッポロホールディングス＜2501＞の優待は、自社製品であるビール、食品・飲料水などの詰め合わせ、子会社でも使える割引券などもあり、魅力的な優待内容といえるでしょう。優待権利確定日に近づくほど投資家の注目を浴び、買いが入りやすい傾向といえます。
では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は、同社株を10月末に購入し、12月末の権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると、株主優待は取れませんが、売買益のパフォーマンスの大きさを確認できます。
◇検証結果
勝率：79.17％
勝ち数：19回
負け数：5回
引き分け数：1回
平均損益（円）：14,056円
平均損益（率）：7.03％
平均利益（円）：21,715円
平均利益（率）：10.86％
平均損失（円）：-12,237円
平均損失（率）：-6.12％
合計損益（円）：351,401円
合計損益（率）：175.70％
合計利益（円）：412,587円
合計利益（率）：206.30％
合計損失（円）：-61,186円
合計損失（率）：-30.59％
PF（プロフィット・ファクター）：6.743
平均保持日数：50.04日
検証結果を見てみると、勝率は79.17％、1トレード当たりの平均損益（率）は7.03％です。勝率が高く、平均損益もプラスとなっていることから、株価の値上がりが期待できる銘柄といえるでしょう。
◆今のうちに買いたい12月の優待銘柄その2：キリンホールディングス＜2503＞
【業務内容】酒類・飲料の製造販売
【単元株数】100株
【最低購入金額】22万2150円（2025年10月24日時点）
【権利確定日】12月末日
【優待内容】
①優待品
②プレミアム優待（特別な商品や割引サービスなどを抽選にて提供予定）
◆100株以上
【1年以上3年未満保有株主】……①500円相当
【3年以上保有株主】……①2000円相当＋②
◆1000株以上
【1年以上3年未満保有株主】……①1000円相当
【3年以上保有株主】……①4000円相当＋②
◆3000株以上
【3年以上保有株主】……①6000円相当＋②
※キリンホールディングスの株主優待は2024年8月に変更の発表がありました。2024年12月末日の基準日において、継続保有期間が1年以上3年未満の株主には、新制度への移行経過期間を設け、継続保有期間が3年に達するまで（最長2025年12月末日まで）、「100株以上1000株未満1000円相当」「1000株以上3000円相当」という以前の内容の優待品が提供されることになります。その他、詳しくはwebサイト等をご確認ください
キリンホールディングス＜2503＞の株主優待は、自社グループ製品（ビール・清涼飲料水など）の詰め合わせや、長期保有株主向けのプレミアム優待（グループ特別商品の抽選）などが用意されており、魅力的な優待内容といえるでしょう。優待の権利確定日が12月末であるため、その日に近づくほど投資家の注目を浴び、買いが入りやすい傾向にあります。
では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は、同社株を10月末に購入し、12月末の権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると、株主優待は取れませんが売買益のパフォーマンスの大きさを確認できます。
◇検証結果
勝率：60.00％
勝ち数：15回
負け数：10回
引き分け数：0回
平均損益（円）：2,880円
平均損益（率）：1.44％
平均利益（円）：14,276円
平均利益（率）：7.14％
平均損失（円）：-14,214円
平均損失（率）：-7.11％
合計損益（円）：72,004円
合計損益（率）：36.00％
合計利益（円）：214,145円
合計利益（率）：107.08％
合計損失（円）：-142,141円
合計損失（率）：-71.07％
PF（プロフィット・ファクター）：1.507
平均保持日数：50.04日
検証結果を見てみると、勝率は60.00％、1トレード当たりの平均損益（率）は1.44％です。勝率が高く平均損益もプラスとなっていることから、株価の値上がりが期待できる銘柄といえるでしょう。
12月は、優待権利が確定する銘柄が180銘柄近くあります。一年の中でも、3月、9月に続いて3番目に多い月です。注目度の高い人気の優待銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価が上昇していく傾向にあります。
権利確定日直前にあわてて購入すると、高値づかみして、不用意な損失をこうむる場合もあります。早いうちに好優待銘柄に先回りしておくことで、お得に優待銘柄を獲得できるでしょう。
今回の検証は、あくまでも過去の株価データを用いた検証であり、未来の結果を保証するものではありません。しかし、株の売買を行うに際して、今回のように簡単な検証することで、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか事前に把握できます。
検証を行ってから投資すれば、きっと安心感が違うことでしょう。皆さんも投資する際には一度検証してみてくださいね。
※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします
西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）
国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。
文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）