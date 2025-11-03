今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、普段ならば感じないようなストレスを受けてしまうかも。空いている時間に体を動かすなど、運動すると焦りやイライラが減っていくようです。親友などに話を聞いてもらうのも良いでしょう。恋愛は、気になる相手以外にも優しく振る舞うようにすると◎ あなたの良いうわさなどが広がって、相手があなたのことを意識しだすかも。急いでいると、うっかり忘れ物をしたり、落とし物をしてしまう場合があるので気をつけて。準備などは事前にしておくようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。