今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、やりがいを持っていろんなことに取り組めるようです。普段ならば面倒に感じるものでも、コツをつかんで楽しみながらおこなえることでしょう。健康のために運動する時間を多めにつくるのも◎ 軽く汗をかくと、気分が上がるようです。恋愛は、言葉よりも態度や目線などで相手に思いを届けるようにするといいかも。ネガティブな言い方などせず明るく話すように心がけると◎ 元気なエネルギーを周りに届けるようにすると、あなた自身の開運にもなることでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。