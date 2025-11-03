大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でどのような動きを見せるか注目されている。最大の補強ポイントと目されるのは、ポストシーズンに入っても不安が拭えていないリリーフだが、ニューヨーク・ヤンキースのデビン・ウィリアムズ投手は狙い目かもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

ウィリアムズは今季終了時点で通算308試合に登板しているリリーフ右腕。これまでに新人王（2020）、最優秀救援投手2回（2020,2023）、オールスター2回（2022-2023）と数々の実績を残している。

同メディアは「全てを備えたチームに何をもたらすのか？彼らは本当にシカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手獲得に動くのか、依然として懐疑的だ。三塁はマックス・マンシー内野手が残留する可能性が高く、先発ローテーションは長期戦を想定している。ここで問題となるのはブルペンだ。ブルペンは今季のロサンゼルスの弱点だった」と言及。

続けて、「健康を取り戻すことはこの問題の解決に大きく貢献するはずだ。しかし、このチームがよく知っているように、選手層は厚ければ厚いほどいいし、今後はタナー・スコット投手のような補強も必要だろう。ウィリアムズはニューヨークで浮き沈みの激しいシーズンを送ったが、リーグで最も好成績を残す選手の一人であり、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏の好みにぴったりだと感じられる」と記している。

