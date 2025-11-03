大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季終盤、ベン・ロートベット捕手が存在感を大きく高めた。特に守備面での活躍が目立ったが、本人は過去にバッテリーを組んだ同僚のおかげだと感謝を口にしているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ロートベットは、ボックススコアには表れないかもしれない自身の才能の多くは、2023年にニューヨーク・ヤンキースに在籍していた時期に培われたものだと考えている。彼はそのシーズン、サイヤング賞受賞キャンペーンの後半戦において、実質的にスーパースターであるゲリット・コール投手の専属捕手となった」と言及。

続けて、「彼は僕をはるかに優れた捕手へと育ててくれた。打線の組み立て方、試合への投球の組み立て方、準備の仕方も教えてくれたんだ。ここに来て、先輩選手への敬意の持ち方や、彼らがどんな投球を望むか、あるいは選手たちに何を期待すべきかといった理解が深まった。本当に素晴らしい経験だった。彼は私を大きく成長させてくれたので、心から感謝している」というロートベットのコメントを伝えている。

ロートベットの台頭はファンやメディアの間で大きな驚きを呼んだが、サイヤング投手から薫陶を受けたことを踏まえると、全くの偶然だったというわけではなかったようだ。

