MF松木玖生が所属するサウサンプトン（イングランド2部）は2日、ウィル・スティル監督の解任を発表した。

3名のコーチングスタッフも同時に退任。後任が決まるまでの間は、U－21チームのトンダ・エッカート監督が暫定的に指揮を執る。

ベルギー出身のスティル監督は現在33歳。シント・トロイデンやスタンダール・リエージュのビデオ分析官として若くから活躍し、リールセやベールスホットで監督経験を積んだ。その後にフランスへ渡り、スタッド・ランスやRCランスで監督を歴任。2025年夏から、サウサンプトンの監督に就任した。

1年でのプレミアリーグ復帰を託されたが、ここまで2勝6分5敗で降格圏と隣り合わせの21位に低迷。3連敗を喫して5戦未勝利となったプレストン戦の翌日に解任が決まった。

サウサンプトンのヨハネス・シュポルスTD（テクニカル・ディレクター）は声明を通じて、「ウィルは素晴らしい人物であり、パフォーマンスと結果の向上に全力を尽くしてくれた。しかし結局のところ、そのプロセスは我々の誰もが望んだ以上に長くかかってしまった。今監督交代を行うことで、今シーズンに状況を好転させ、リーグ順位を再び上げる最善の機会を得られると確信している」と、スティル監督への感謝と解任の理由を綴った。

スティル監督の解任は、日本人選手の出場時間や去就にも影響を及ぼすかもしれない。ギョズテペ（トルコ）への期限付き移籍から今夏に復帰した松木は、日本代表DF菅原由勢がブレーメンに、U－20日本代表FW高岡伶颯がヴァランシエンヌ（フランス3部）に期限付き移籍したなか、今季はチームに残留。しかし、松木はここまでチャンピオンシップ（イングランド2部）2試合、リーグカップ2試合での起用にとどまり、いずれも途中出場とスティル体制では出場機会に恵まれなかった。