今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、一番やる気がでることからおこなっていくとうまくいきそう。ときには、自分のわがままを優先するなど、機嫌を取ってあげるのも大事。そのほうが、いろんなことが順調に進んで、良い環境も整っていくようです。恋愛は、気になる相手から連絡が届くなど、うれしいことがある予感。デートの日は秋らしいファッションを楽しみましょう。今の自分に合ったライフスタイルを模索しているといいかも。ファッションアイテムなどを丁寧に選ぶと◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。