今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、いつもよりポジティブな言葉や穏やかな態度を意識するほうがうまくいきそう。もし焦りや不満などがある場合は、ノートなどに書き出して客観視をするといいかも。自分にとって心が落ち着くような場所へ出かけてみるのも良いでしょう。恋愛は、気さくに話せる相手を大切にしてみて。フリーの人は、数人でイベントに出かけると◎気になる部分をシェイプアップするなど、自分磨きを始めるといいかも。短期目標をつくり、楽しみながらやってみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。