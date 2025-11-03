今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月3日（月・祝）～11月9日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、これまで考えてきたことを整理するようなタイミング。良かれと思って儲け話などを持ちかけてくる人もいるかもしれませんが、気軽に返事をするのではなく、よく考えるようにしましょう。恋愛は、あなたの優しさがだんだん相手に伝わって、心のつながりを強めることができそう。労いの言葉や差し入れなどをするのも◎コミュニケーションにズレを感じると、感情も大きく揺さぶられてしまうかも。そのようなときは、自分が大切にしているものや大きな夢などを思い出してみましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。