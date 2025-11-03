ラ・リーガ第11節が2日に行われ、バルセロナとエルチェが対戦した。

連覇を目指すバルセロナは開幕からの7試合で6勝1分と好成績を収めたものの、第8節でセビージャに1－4と惨敗。その後はジローナに辛勝したが、前節はスコアこそ1－2だったものの、内容面でレアル・マドリードに圧倒され今シーズン最初のエル・クラシコに敗れた。暫定8位エルチェをホームに迎える今節はロベルト・レヴァンドフスキとダニ・オルモがベンチに復帰。会心の勝利で勢いを取り戻し、首位レアル・マドリードの背中を追いたいところだ。

開始早々の9分にスコアが動く。インターセプトに成功したアレハンドロ・バルデが中央へ切り込み、ボックス内右へラストパスを送ると、これを受けたヤマルがワンタッチから左足を一閃。エル・クラシコで不発に終わった“10番”がバルセロナに先制点をもたらした。3分後にはマーカス・ラッシュフォードが背後へのアクションを起こし、こぼれ球にいち早く反応したフェルミン・ロペスが左サイドを突破。中央へのラストパスをフェラン・トーレスが難なく流し込んだ。

その後も試合を優位に進めていたバルセロナだったが、42分にエルチェに1点を返される。アドリア・ペドロサのワンタッチパスでDFラインの背後を取ったラファ・ミルが見事なコントロールショットを沈め、チームとしてこの日最初のシュートで得点が生まれた。45＋1分、フレンキー・デ・ヨングの絶妙なラストパスからF・トーレスがフィニッシュに持ち込むも、ボックス内至近距離からのシュートは古巣対戦となったエルチェのGKイニャキ・ペーニャに阻まれた。

後半に入り52分、ヤマルのワンタッチパスに抜け出したF・ロペスがゴール前へ送り、ラッシュフォードがダイレクトで合わせてネットを揺らす。ここはオフサイドの判定が下されるも、60分にはF・ロペスのロングパスから再びラッシュフォードにチャンスが到来。ボックス手前中央でボールを収めると、縦方向に仕掛けてから左足の強烈なシュートをゴール上隅に叩き込み、バルセロナがリードを広げた。

68分にラファ・ミルにポスト直撃のシュートを打たれたバルセロナだが、その後は安定した試合運びを見せ、ダニ・オルモとレヴァンドフスキも実戦復帰を果たす。互いにゴール前に迫るシーンこそあったものの得点は生まれず、試合は3－1で終了した。次節、バルセロナは9日にアウェイでセルタと、エルチェは7日にホームでレアル・ソシエダと対戦する。

【スコア】

バルセロナ 3－1 エルチェ

【得点者】

1－0 9分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

2－0 12分 フェラン・トーレス（バルセロナ）

2－1 42分 ラファ・ミル（エルチェ）

3－1 61分 マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）