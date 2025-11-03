セリエA第10節が2日に行われ、パルマ・カルチョとボローニャが対戦した。

アシスタントコーチとしてアーセナルを支えたカルロス・クエスタ氏を新監督として招へいしたパルマ・カルチョだが、セリエAではここまで1勝4分4敗と苦しい戦いが続いている。そんな中でも、在籍2年目の日本代表GK鈴木彩艶はここまで9試合すべてに先発フル出場し、随所で好セーブを披露するなど最後尾からチームを牽引。5試合ぶりの白星を目指す今節のエミリア・ダービーでもスタメンに名を連ねた。

キックオフからわずか13秒でパルマ・カルチョが先制に成功する。鈴木の爆発的なロングキックが相手ボックス内まで飛ぶと、こぼれ球を拾ったアドリアン・ベルナベがアドリアン・ベネディチャクと絡んでゴール前へ侵入し、最後は右足でネットを揺らした。

出鼻を挫かれたボローニャだったが17分、リッカルド・オルソリーニとエミル・ホルムの巧みな連携で右サイドを崩し、グラウンダーのクロスにサンティアゴ・カストロが反応。至近距離からのシュートに鈴木もなす術なく、試合は振り出しに戻った。34分にはトンマーゾ・ポベガの絶妙なパスに抜け出したカストロが決定機を迎えるも、距離を詰めた鈴木が好セーブ。その直後にはクリスチャン・オルドニェスに2枚目のイエローカードが提示され、パルマ・カルチョは10人での戦いを余儀なくされることとなった。

後半は数的有利のボローニャがボールを握る展開が続く。パルマ・カルチョは鈴木を中心に粘りの守備を見せる中、55分にベネディチャクがGKと1対1の決定機を迎えるもシュートは枠を捉えることができない。68分、フアン・ミランダ・ゴンサレスが左から上げたクロスをパルマ・カルチョ守備陣はクリアし切れず、最後はゴール前の混戦からカストロに押し込まれて逆転を許した。

90＋2分にはミランダがボックス内左の角度のないところからゴール上部に強烈なシュートを叩き込んで2点差に。試合はこのまま1－3で終了し、ボローニャがエミリア・ダービーを制した。次節、パルマ・カルチョは8日にミランと、ボローニャは9日にナポリといずれもホームで対戦する。

【スコア】

パルマ・カルチョ 1－3 ボローニャ

【得点者】

1－0 1分 アドリアン・ベルナベ（パルマ・カルチョ）

1－1 17分 サンティアゴ・カストロ（ボローニャ）

1－2 68分 サンティアゴ・カストロ（ボローニャ）

1－3 90＋2分 フアン・ミランダ・ゴンサレス（ボローニャ）