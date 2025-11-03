新潮社の運営するWebマンガサイト「くらげバンチ」は12周年記念の5大企画として、新連載6作品スタート・豪華読切20連弾・『少女終末旅行』つくみず先生描き下ろしイラスト掲載・読者プレゼント・第2回くらげバンチ作画漫画賞を実施する。

企画1.新連載6本立て

10/31(金)スタート：『漫画8050』原作：林真理子 漫画：佐久間力

11/7(金) スタート：『古葉くんは恋がワカらない』正青コム

11/11(火) スタート：『景虎君はもどれない』雪本愁二

11/21(金) スタート：『異世界帰りの元勇者 ～女神の力で持ち帰ったアイテムで現代ダンジョンをソロ攻略するはずが何故かパーティーを組んでます～』原作：さとう 漫画：YUI

11/28(金) スタート：『怪異の介護』コイケナツキ

12/19(金) スタート：『ブラガール』うめ（小沢高広・妹尾朝子）

企画2.記念読切20連弾

執筆陣は、東元俊哉、豊田悠、奥谷通教、井田ヒロト、藤栄道彦、篠丸のどかなど。

企画3.『少女終末旅行』つくみず先生特別企画

つくみず先生による12周年記念描き下ろしイラスト掲載。そして、2026年連作短編スタート。

企画4.Wプレゼントキャンペーン

連載作家陣による直筆サイン色紙と、オリジナルTシャツ＆ステッカーが合計100名にプレゼントする。

企画5.第2回くらげバンチ作画漫画賞開催

今回の課題はプロット＆イメージイラスト。