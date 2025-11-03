お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と岡村隆史が10月23日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。なだぎ武がかつて組んでいたコンビ・スミス夫人について討論した。

なだぎ武

「スミス夫人がトレンドに上がるなんて…」

同コンビについて、たびたび「おもんなかった」と発言している岡村は、「俺、そんなこと言うタイプちゃうやんか。アイツおもんないわとか。そんなん言うなや! っていうタイプなのに、唯一おもんないって……」と自分でも腑に落ちない様子。なだぎと同期のFUJIWARA・原西孝幸や後輩のケンドーコバヤシが、「めちゃくちゃ面白かった」と熱く語るも、「ホンマ、なだぎさんだけやねん。堂々と悪口言うの。先輩やのに」と苦笑い。一方の矢部も、「めっちゃ面白い人らやわ! って勝手に思い込んで。僕の中でハードルが上がり過ぎた」とコンビ名の影響もあったと告白した。

当のなだぎは、コンビ時代について、「相方が結構早めに脚光を浴びる瞬間があった」と振り返り、「(元相方の)松村が、今田さんと東野さんにイジられるシーンがあって。稽古から、毎日違うギャグをやってて。それがあの2人にハマった」「『笑いの剣』っていう番組で、130Rさんが仕切ってて。結構バンバン振られるようになって、結構ハネた」と回顧。相方が先輩芸人に認められていった一方、「自分は何もない」と感じてしまったそうで、「どんどん先を越されていって。自分はこのまま消えてなくなってしまうんじゃないかって」と当時の不安を吐露した。

その後、心機一転したなだぎは、オーバーリアクションのツッコミでブレイク。しかし、「baseよしもと」への所属を断ったことをきっかけに、「どこにも出るところがなくなった。どんどん仕事もなくなっていった」そうで、「そこに入ってたら、まだ続いてたかもわからん」とポツリ。結局、スミス夫人は解散することになったが、あるリスナーから、「お笑い好きの間では、実力派の本物という認識だった。早すぎた天才!」という声が届き、岡村は、「言いすぎちゃう(笑)?」とバッサリ。ケンコバは、「すごい人気やったんですよ。キャーキャー言われてた。出待ちもすごかったし、ファン対応もよかったし」と全力でフォローしていた。

「ナイナイに“おもろなかった”って言われるのもショックやし。同期の原西と後輩のコバに、“そんなことないですよ! 面白かった!”って言われるのも恥ずかしい」とぼやいたなだぎ。一方で、スミス夫人がXでトレンド入りしたことが告げられると、「スミス夫人がトレンドに上がるなんて……。松村に会いたい」と感慨深げ。最終的に、矢部が、「後輩にラジオでおもんないって言われて、ゲストに来てくれるって。俺らがなだぎさんやったら嫌ですもん」「相方がタメ口イジりするのは、なだぎさんとほんこんさんだけ。自然とタメ口で話してる」と話すと、岡村も、「なだぎさんとの関係性がよかった。好きな先輩やねん」と心の内を明かしていた。