お笑いコンビ・ニッポンの社長の辻皓平が10月19日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。今年の『キングオブコント』に出場しなかったワケを明かした。

「カッコつけて言うとね」胸中を明かしたニッポンの社長・辻皓平

今年7月に行われた『ダブルインパクト～漫才＆コント 二刀流No.1決定戦～』で、初代王者に輝いたニッポンの社長。決勝で敗れたかもめんたる・岩崎う大が、「おめでとう。ホントに素晴らしい」と心から祝福すると、辻は、「ありがとうございます。まさか戦うことになるとは……」と感慨深げ。新たな賞レースでの優勝に、「『キングオブコント』をずっと目指してて。ずっと幼なじみを追いかけてたら、突如エロい女が来たみたいな(笑)」と心情を語った。

また、ニッポンの社長は、『キングオブコント』に5年連続で決勝進出するも、ロングコートダディが優勝した今年9月の大会は不参加。その理由を問われると、「例えば、予選で負けたり。決勝行っても、下位で終わったりしたら、“なんやってん? あれ”みたいな。“あの大会は夢やったんかな?”って、世間的になかったことになるのも嫌やなって」と打ち明け、「カッコつけて言うとね。ホンマにあれもあります。ビビってっていうのも、もちろんある」と心の内を告白した。

『ダブルインパクト』では、ニッポンの社長が949点、ロングコートダディが947点という結果だったが、辻は、「ロングコートダディと僅差で勝ったんで。今年に関しては、あれで僕の中では満足というか」とも。「偉そうだと思う方もいらっしゃると思いますけど」と口にするのを迷いつつ、「『キングオブコント』でまた勝たんでええなって思ったんです。ロングコートダディに。今年、もう一発勝つんは……。勝ちたないっていうか」と本音をぶっちゃけた。

これまで切磋琢磨してきたニッポンの社長とロングコートダディ。「『キングオブコント』でも俺らが勝って、ロングコートダディはまた僅差で。なんか気持ち悪い」「僕の中でまだロングコートダディを刺した血の匂いが残ってるというか」と正直な思いを語った辻は、「そのぐらい一緒に過ごしてきたんで。家族みたいな感じ。お客さん2人のときから、一緒にやってたんで」と吐露。「賞レースはそういうもの」だとしつつ、「俺ら、もう一回邪魔するの? みたいな。ロングコートダディに勝ったまま、今年は気持ちよく終わらせてくれ! っていう」と語ると、岩崎は、「そんな思いが知れてよかった」と感動していた。

コメント欄には、「ロコ社の絆、深くて感動する」「優勝したからもうええか! じゃなかったんや…」「思い切り泣いちゃいました」「家族か…」「ニッ社とロコディが同じ年に優勝したの嬉しすぎ」「ニッ社がKOC取りに来る世界線も見たいです!」など、さまざまな反響が寄せられている。