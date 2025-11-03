ジャパネットたかた創業者・高田明氏の旅番組『高田明のいいモノさんぽ』が、BS10で8日(16:00～)に放送。7年ぶりの復活となり、1年ぶりにテレビショッピングの生出演も予定されている。

高田明氏

この番組は、高田氏が日本各地を歩き、人と触れ合い、ご当地グルメを堪能し、日本の素晴らしいを探すことを目的として、2015年6月にスタート。今回は出身地・長崎県を散歩し、自身の目で見つけた商品を、1年ぶりのテレビショッピング生出演で販売する。 グ生出演で販売します。

訪れるのは、ジャパネット創業の地でもある長崎・佐世保市。大小200以上の島々からなる観光地「九十九島(くじゅうくしま)」からスタートし、手つかずの自然がそのまま残された貴重な環境を遊覧船で楽しめるのが観光客に人気ということで、ヨットに乗船する。

佐世保観光名誉大使でもある高田氏は以前、九十九島特命宣伝部長として自社以外のCMに初めて出演しており、当時話題となった九十九島遊覧船のCMも番組内で公開。全国各地から訪れる観光客や地元の人々と触れ合い、予約困難な絶品グルメなどを堪能し、佐世保の「素晴らしい」を届ける。

BSテレ東でも、8日(17:30～)に放送予定だ。

高田明氏 コメント

今、世界に目を向けても、地球に目を向けても、心を痛めるようなニュースばかりではないでしょうか。地球規模で言えば温暖化の問題があります。世界中で森林火災や洪水、干ばつ、地震といったニュースが後を絶たず、多くの方が苦しんでおられます。

世界に目を向ければ、長崎出身の私としては、やはり原爆のことを考えずにはいられません。戦後 80 年、多くの方が核兵器廃絶を叫び続けてきましたが、今の状況はどうでしょう。あちらこちらで戦争が起こり、核廃絶どころか、その危険さえ身近に感じる世の中です。皆さんもテレビをつけながら、良いニュースが少なくなったと感じることはありませんか？

だからこそ、微力ではありますが、この「佐世保篇」を通して、「人間ってこんなに楽しいし、こんなに素晴らしいこともあるんだ」ということを少しでもお伝えしたい。その一心で、急遽ではありますが、番組を再開することにいたしました。

番組再開にあたり、関係者の皆様のご協力に深く感謝しながら、この佐世保篇をお届けします。

きっと楽しんでいただけると思いますので、ぜひご覧くださいね。