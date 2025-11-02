大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、2023年オフにロサンゼルス・エンゼルスからフリーエージェント（FA）で加入した。当時はドジャース以外にも複数球団が獲得に動いていたが、ニューヨークの2球団についてはあまり本気ではなかったのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン氏は、大谷の獲得を狙っていたとみられる複数の球団（具体的にはエンゼルスとシカゴ・カブス）が、『年俸の大幅な繰り延べ契約』というアイデアに難色を示していたことを明らかにした」と言及。

その上で、「メッツやヤンキースについては事情が異なる。ヘイマン氏によれば、これらの球団は大谷がFAとなった際、そもそも獲得に動かなかった。というのも、大谷は2017年オフにMLB入りした当初、『自分がニューヨークでプレーする姿は想像できない』と語っており、その考えが変わった兆しも見られなかったためだ。その結果、2度目のFA市場でも、両球団は本格的な交渉を試みることなく、大谷は最終的にドジャース入りを選んだ」と記している。

大谷がドジャース入りして迎えた2024年シーズン、メッツはナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）で、ヤンキースはWSでドジャースと対戦しそれぞれ敗れているが、もし大谷の獲得に成功していれば違った展開になっていたかもしれない。

