大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、不安定な投球が続くブルペン陣が課題となっている。来季は立て直しを図りたいドジャースだが、ブレイク・トライネン投手をはじめとした契約内容により、再建は難しいかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

特に不安定な状態が続くトライネンは、ワールドシリーズ第3戦で勝ち越し点を献上し、第4戦ではアンソニー・バンダ投手が残した走者を還す形で2連続適時打を浴びた。第5戦では無失点に抑えたが、試合展開的にはすでに勝負が決まっていた。

ファンの間では「今すぐ放出を」との声が高まっているが、問題は契約にある。ドジャースは2026年にトライネンへ1350万ドル（約20.2億円）を支払う義務を抱えており、これはオプション契約ではなく確定年俸だ。

1350万ドルはドジャースにとっては微々たる金額だが、デーブ・ロバーツ監督がトライネンに対して信頼を寄せ続けていることを考えると、オフシーズンに移籍するとは考えにくい。

厳しい投手事情が続くドジャースについてステビンス氏は「自前で育てたブルペン陣たちでさえ、多くの試合に出場した今季は結果を残せていない。オフシーズンには徹底的な見直しが絶対に必要であり、トライネンへの過剰な契約金が全ての重荷となるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】