10月23日、2025年ドラフト会議が開催された。今年は立石正広（創価大）に対して3球団の指名があったが、過去のドラフト会議では5球団以上の競合となった選手たちも複数存在する。今回は、過去に5球団以上が競合してプロ入りした選手たちの歩みを取り上げたい。（文・シモ）

清宮幸太郎

[caption id="attachment_219797" align="alignnone" width="530"] 北海道日本ハファイターズの清宮幸太郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／95kg

・生年月日：1999年5月25日

・経歴：早稲田実

・ドラフト：2017年ドラフト1位（日本ハム）

清宮幸太郎は、7球団から1位指名を受けて北海道日本ハムファイターズに入団した。

たぐいまれなるパワーと巧みなバットコントロールを兼ね備えた打撃で、高校時代に当時の本塁打記録となる111本を放った清宮。

ルーキーイヤーは、一軍デビューから7試合連続安打を記録するなど、53試合の出場で7本塁打、18打点をマーク。実力の一端を見せた。

すると、翌2019年、2020年にも7本塁打を記録。しかし、プロ4年目の2021年は一軍出場なしに終わり、伸び悩む時期を迎える。

そんな中、翌2022年に新庄剛志監督が就任すると、打撃に変化が生まれる。同年は129試合の出場で打率.219ながらも18本塁打、55打点とキャリアハイの成績を残した。

今季は138試合の出場で打率.272、12本塁打、65打点を記録。惜しくも最多安打には届かなかったが、リーグ2位の143安打を放った。

福岡ソフトバンクホークスとの優勝争いというプレッシャーの中、ほとんどの試合に出続けた経験も今後の大きな糧となるだろう。

しかし、入団時の清宮の期待値からすれば、この数字はまだ物足りない。今季の全12本塁打は右投手から放ったもので、左投手に対しては0本塁打と寂しい数字に終わった。

来季でプロ9年目を迎える清宮。常時30本塁打以上を記録する真の意味でのスラッガー・清宮を見てみたい。

